Антиофшорний закон в дії: бюджет отримав 400 млн грн за п'ять місяців 2025 року

Антиофшорне законодавство почало приносити відчутні результати: за п’ять місяців 2025 року до бюджету вже надійшло 400 млн грн податків — майже вдвічі більше, ніж за той самий період торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Антиофшорний закон працює

Антиофшорний закон, ухвалений у 2020 році за підтримки президента, міжнародних експертів і парламенту, вже демонструє реальні результати. Його головна мета — протидія ухиленню від сплати податків через офшорні схеми — поступово втілюється на практиці.

За перші п’ять місяців 2025 року до державного бюджету надійшло 400 млн грн податків за результатами перевірок. Загальна сума донарахувань склала 710 млн грн — це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Ще 90 млн грн компанії сплатили добровільно, подавши уточнені розрахунки за попередні звітні періоди, що також удвічі перевищує торішній показник.

Надалі очікується зростання добровільної сплати, досудове врегулювання податкових спорів та посилення податкової дисципліни

Нагадаємо, що місцеві бюджети України демонструють стабільне зростання: за перші п’ять місяців 2025 року надходження сягнули майже 201 мільярда гривень, що на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.