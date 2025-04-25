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Арсен Аваков получил контроль над компанией, занимающейся торговлей электроэнергией

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) предоставил разрешение компании ООО "Гранд-Тер", принадлежащей бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову, получить контроль над ООО "Знаменская БЭСС".

Соответствующее решение комитет принял 24 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

"Дано разрешение ООО "Гранд-Тер" на получение контроля над ООО "Знаменская БЭСС" путем назначения на должность директора ООО "Знаменская БЭСС" физического лица — гражданки Украины, которая уже занимает должности руководителя в ООО "Гранд-Тер", ООО "Пора Безопасность" и ЧП "Министри Плюс", — говорится в сообщении АМКУ.

О бизнесе Авакова

По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Гранд-Тер" является АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Форсайт Инвест", бенефициарами которого указаны Арсен Аваков и его супруга Инна Авакова. Размер уставного капитала предприятия составляет 10 000 грн.

ООО "Гранд-Тер" зарегистрировано в Харькове, а его уполномоченным лицом является Валентина Парамонова, которая и будет назначена директором ООО "Знаменская БЭСС".

По данным YouControl, ООО "Гранд-Тер" входит в холдинговую компанию "Инвестор", которая контролируется Арсеном Аваковым, его сыном Александром, Геннадием Гаевым и народным депутатом Украины 8 созыва Игорем Котвицким.

Предприятия группы работают в сфере недвижимости, строительства, финансов и альтернативной энергетики.

О "Знаменской БЭСС"

В январе 2025 года компании "Блэквуд" и "Форсайт Инвест", контролируемые Арсеном Аваковым и Игорем Котвицким, приобрели доли в ООО "Знаменская БЭСС", зарегистрированной в Винницкой области в 2023 году.

Директором ООО "Знаменская БЭСС" был Олег Бендас, бывший руководитель винницкой KNESS Invest. Конечными бенефициарами компании являются Сергей Шакалов и Евгений Дидиченко (группа KNESS).

ООО "Знаменская БЭСС" занимается торговлей электроэнергией и строительством сооружений электроснабжения и телекоммуникаций.

Компания стала одним из победителей аукционов "Укрэнерго" по приобретению вспомогательных услуг для балансировки энергетической системы сроком на 5 лет.

Арсен Аваков был министром внутренних дел Украины с 2014-го по 2021 год — семь лет, четыре месяца и 16 дней. Это рекорд среди всех украинских чиновников с начала независимости.

Автор:
Светлана Манько