Арсен Аваков отримав контроль над компанією, яка займається торгівлею електроенергією

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії ТОВ "Гранд-Тер", яка належить колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, отримати контроль над ТОВ "Знаменська БЕСС".

Відповідне рішення комітет ухвалив 24 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Надано дозвіл ТОВ "Гранд-Тер" на набуття контролю над ТОВ "Знаменська БЕСС" шляхом призначення на посаду директора ТОВ "Знаменська БЕСС" фізичної особи – громадянки України, яка вже обіймає посади керівника у ТОВ "Гранд-Тер", ТОВ "Пора Безпека" та ПП "Міністрі Плюс", - йдеться у повідомленні АМКУ.

Про бізнес Авакова

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Гранд-Тер" є АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форсайт Інвест", бенефіціарами якого зазначені Арсен Аваков та його дружина Інна Авакова. Розмір статутного капіталу підприємства становить 10 000 грн.

ТОВ "Гранд-Тер" зареєстровано у Харкові, а його уповноваженою особою є Валентина Парамонова, яка і буде призначена директором ТОВ "Знаменська БЕСС" .

За даними YouControl, ТОВ "Гранд-Тер" входить в холдингову компанію "Інвестор", яка контролюється Арсеном Аваковим, його сином Олександром, Геннадієм Гаєвим та народним депутатом України 8 скликання Ігорем Котвіцьким.

Підприємства групи працюють у сфері нерухомості, будівництва, фінансів та альтернативної енергетики.

Про "Знаменську БЕСС"

У січні 2025 року компанії "Блеквуд" та "Форсайт Інвест", що контролюються Арсеном Аваковим та Ігорем Котвіцьким, придбали частки у ТОВ "Знаменська БЕСС", яка зареєстрована у Вінницькій області у 2023 році.

Директором ТОВ "Знаменська БЕСС" був Олег Бендас, колишній керівник вінницької KNESS Invest. Кінцевими бенефіціарами компанії є Сергій Шакалов та Євген Дідіченко (група KNESS).

ТОВ "Знаменська БЕСС" займається торгівлею електроенергією та будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій.

Компанія стала одним з переможців аукціонів "Укренерго" з придбання допоміжних послуг для балансування енергетичної системи строком на 5 років.

Арсен Аваков був міністром внутрішніх справ України з 2014-го до 2021 року — сім років, чотири місяці й 16 днів. Це рекорд серед усіх українських чиновників від початку незалежності.