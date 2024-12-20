Ажиотаж перед Рождеством: Amazon переживает самую большую забастовку в своей истории

19 декабря, в период рождественского ажиотажа заказов, сотрудники семи американских предприятий компании Amazon не вышли на работу. Они выразили протест против несправедливого отношения со стороны руководства.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что к забастовке присоединились рабочие складов в таких городах как Нью-Йорк, Атланта и Сан-Франциско.

Что известно о конфликте интересов

Профсоюз International Brotherhood of Teamsters предупреждал Amazon о возможности забастовки.

В частности, Amazon уже давно находится под критикой профсоюзов, утверждающих, что упор компании на возрастающей скорости и эффективности может привести к травмам рабочих.

В свою очередь, компания заявляет, что выплачивает лучшую в отрасли заработную плату и использует автоматизацию.

Так, в 2024 году Amazon объявила об инвестициях в размере 2,1 млрд долларов. для повышения заработной платы работников, занимающихся обслуживанием и транспортировкой. Это привело к увеличению базовой заработной платы на минимум 1,50 дол., доведя ее до примерно 22 дол. в час.

Реакция Amazon на забастовку

Компания заявила, что не ожидает никаких негативных последствий от забастовки для своей работы.

Отмечается, что забастовщики составляют лишь небольшую часть из более чем 800 тыс. работников Amazon, работающих в более чем 600 центрах выполнения заказов и на станциях доставки.

"Мы уязвимы к незначительным сбоям", — отмечают в Amazon.

В компании также сообщают, что в день забастовок акции Amazon выросли на 1,8%.

Что известно о компании

Amazon – один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса, крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через Интернет. Компания ведет экспансию на рынки интернет-торговли по всему миру.

Amazon был основан Джеффом Безосом в 1994 году в городе Белвью, штат Вашингтон. Компания начала работать как интернет-рынок для книг, но позже расширилась на продажу электроники, программного обеспечения, видеоигр, одежды, мебели, продуктов питания, игрушек и ювелирных изделий.

Напомним, компания Amazon анонсировала Nova – собственную платформу базовых моделей искусственного интеллекта, разработанную для выполнения сложных генеративных задач и оптимизации рабочих процессов.