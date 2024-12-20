Ажіотаж перед Різдвом: Amazon переживає найбільший страйк в своїй історії

19 грудня, в період різдвяного ажіотажу замовлень, працівники семи американських підприємств компанії Amazon не вийшли на роботу. Вони висловили протест проти несправедливого ставлення з боку керівництва.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що до страйку приєднались робітники складів у таких містах, як Нью-Йорк, Атланта та Сан-Франциско.

Що відомо про конфлікт інтересів

Профспілка International Brotherhood of Teamsters попереджала Amazon про можливість страйку.

Зокрема, Amazon вже давно перебуває під критикою профспілок, які стверджують, що акцент компанії на зростаючій швидкості та ефективності може призвести до травм робітників.

У свою чергу, компанія заявляє, що виплачує найкращу в галузі заробітну плату та використовує автоматизацію.

Так, в 2024 році Amazon оголосила про інвестиції в розмірі 2,1 млрд дол. для підвищення заробітної плати працівників, які займаються обслуговуванням і транспортуванням. Це призвело до збільшення базової заробітної плати на щонайменше 1,50 дол., довівши її до приблизно 22 дол. на годину.

Реакція Amazon на страйк

Компанія заявила, що не очікує жодних негативних наслідків від страйку для своєї роботи.

Зазначається, що страйкарі становлять лише невелику частину з понад 800 тис. працівників Amazon, які працюють у більш ніж 600 центрах виконання замовлень та на станціях доставки.

"Ми вразливі до незначних збоїв", - зазначають в Amazon.

В компанії також повідомляють, що в день страйків акції Amazon виросли на 1,8%.

Що відомо про компанію

Amazon - один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет. Компанія веде експансію на ринки інтернет-торгівлі в усьому світі.

Amazon був заснований Джефом Безосом в 1994 році в місті Белвью, штат Вашингтон. Компанія почала працювати як інтернет-ринок для книг, але пізніше розширилася на продаж електроніки, програмного забезпечення, відеоігор, одягу, меблів, продуктів харчування, іграшок та ювелірних виробів.

Нагадаємо, компанія Amazon анонсувала Nova - власну платформу базових моделей штучного інтелекту, розроблену для виконання складних генеративних завдань та оптимізації робочих процесів.