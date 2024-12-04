Amazon представив власний штучний інтелект Nova

Компанія Amazon анонсувала Nova - власну платформу базових моделей штучного інтелекту, розроблену для виконання складних генеративних завдань та оптимізації робочих процесів.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляється у блозі компанії.

Amazon Nova інтегровано в платформу Amazon Bedrock, що забезпечує доступ до найсучасніших інструментів ШІ за конкурентними цінами.

Nova може виконувати широкий спектр завдань, включаючи аналіз складних документів, зображень і відео, створення маркетингового та відео контенту, а також - розробку розумних агентів штучного інтелекту для взаємодії з текстом і візуальною інформацією.

"Нове покоління моделей розуміння Amazon Nova розмовляє вашою мовою. Ці моделі розуміють і створюють вміст понад 200 мовами, з особливо потужними можливостями англійською, німецькою, іспанською, французькою, італійською, японською, корейською, арабською, спрощеною китайською, російською, хінді, португальською, голландською, турецькою та івритом. Це означає, що ви можете створювати справді глобальні програми, не турбуючись про мовні бар’єри чи підтримку окремих моделей для різних регіонів", - розповіли у компанії.

Типи моделей Amazon Nova

Amazon Nova пропонує два основних напрями. Перший – це моделі розуміння, до яких входять:

Nova Micro – модель для тексту з високою швидкістю роботи та низькою вартістю. Оптимізована для перекладів, узагальнень, інтерактивних чатів і простого кодування;

Nova Lite – мультимодальна модель для аналізу тексту, зображень і відео в режимі реального часу;

Nova Pro – високопродуктивна модель, що підтримує складні мультимодальні завдання та аналіз даних;

Nova Premier – ще на стадії розробки, але обіцяє стати найпотужнішою моделлю для обробки складної інформації.

Другий напрямок – моделі генерації контенту. До них відносяться Nova Canvas (створює зображення студійної якості, дозволяє редагувати та додавати елементи з точністю до деталей) та Nova Reel (створює відеоконтент професійної якості для маркетингу, реклами та розваг).

Згідно з повідомленням, Nova пропонує високий рівень адаптивності для бізнесу: моделі можна налаштовувати під специфічні галузеві терміни, стиль бренду або унікальні випадки використання.

Amazon Nova включає вбудовані функції безпеки, такі як водяні знаки для контенту, створеного моделями, що сприяє прозорості та захисту інтелектуальної власності.

Додамо, Amazon Web Services допоможе Україні розробити хмарну стратегію. Із лютого 2022-го AWS надали допомогу на суму $75 млн у вигляді хмарних сервісів, продуктів та освітніх ініціатив. Сьогодні 38 державних реєстрів і 24 університети використовують хмарні рішення AWS для бекапів своїх даних.