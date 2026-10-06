Бизнесу изменят правила списания расходов по кредитам: комитет Рады поддержал реформу

Для украинских компаний изменят правила, согласно которым расходы на кредиты и другие заимствования можно учитывать при налогообложении прибыли. Новый механизм будет распространяться на всех плательщиков налога на прибыль вне зависимости от того, кто предоставил финансирование, а основным ориентиром станет 30% EBITDA или установленный денежный порог.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

6 октября Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №16036. Документ должен привести украинские правила в соответствие с европейской Директивой ATAD по противодействию уклонению от уплаты налогов.

Вместо действующего ограничения по процентам по отдельным долговым обязательствам введут общее правило ограничения расходов на заимствование. Оно будет охватывать не только проценты, но и другие платежи, экономически эквивалентные процентам.

При этом уже не будет иметь значения, кто кредитор компании – резидент или нерезидент, связанное или несвязанное лицо.

Лимит расходов на заимствование будет состоять из процентных и экономически эквивалентных им доходов и большей из двух величин – 30% EBITDA или установленного денежного порога. EBITDA показывает прибыль компании к вычету процентов, налогов и амортизации.

Для бизнеса предусмотрели минимальный денежный порог, эквивалентный 500 тыс. евро. Более этого он будет зависеть от суммы квалифицированных расходов на заимствование, но не сможет превышать эквивалент 3 млн евро.

Расходы на заимствования, которые компания не смогла учесть из-за ограничений, можно будет переносить на следующие налоговые периоды без ограничения во времени. Неиспользованную часть лимита позволят переносить в течение пяти налоговых лет.

Исключения предусмотрены в частности для банков, страховщиков и операторов долгосрочных проектов публичной инфраструктуры. Отдельное правило "тонкой капитализации" вводить не планируют.

Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2028 года. До конца 2027 года бизнес продолжит работу по действующим положениям Налогового кодекса.

Напомним, имплементация европейской директивы ATAD входит в более широкий пакет гармонизации налоговых правил Украины с ЕС, предусмотренного также договоренностями Украины с Международным валютным фондом.