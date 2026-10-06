Бізнесу змінять правила списання витрат за кредитами: комітет Ради підтримав реформу

Для українських компаній змінять правила, за якими витрати на кредити та інші запозичення можна враховувати під час оподаткування прибутку. Новий механізм поширюватиметься на всіх платників податку на прибуток незалежно від того, хто надав фінансування, а основним орієнтиром стане 30% EBITDA або встановлений грошовий поріг.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

6 жовтня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №16036. Документ має привести українські правила у відповідність до європейської Директиви ATAD щодо протидії ухиленню від сплати податків.

Замість чинного обмеження щодо процентів за окремими борговими зобов'язаннями запровадять загальне правило обмеження витрат на запозичення. Воно охоплюватиме не лише проценти, а й інші платежі, економічно еквівалентні процентам.

При цьому вже не матиме значення, хто є кредитором компанії – резидент чи нерезидент, пов'язана або непов'язана особа.

Ліміт витрат на запозичення складатиметься із процентних та економічно еквівалентних їм доходів і більшої з двох величин – 30% EBITDA або встановленого грошового порога. EBITDA показує прибуток компанії до вирахування процентів, податків та амортизації.

Для бізнесу передбачили мінімальний грошовий поріг, еквівалентний 500 тис. євро. Понад цю межу він залежатиме від суми кваліфікованих витрат на запозичення, але не зможе перевищувати еквівалент 3 млн євро.

Витрати на запозичення, які компанія не змогла врахувати через обмеження, можна буде переносити на наступні податкові періоди без обмеження в часі. Невикористану частину самого ліміту дозволять переносити протягом п'яти податкових років.

Винятки передбачені, зокрема, для банків, страховиків та операторів довгострокових проєктів публічної інфраструктури. Окреме правило "тонкої капіталізації" запроваджувати не планують.

Нові правила мають почати діяти з 1 січня 2028 року. До кінця 2027 року бізнес продовжить працювати за чинними положеннями Податкового кодексу.

Нагадаємо, імплементація європейської директиви ATAD входить до ширшого пакета гармонізації податкових правил України з ЄС, передбаченого також домовленостями України з Міжнародним валютним фондом.