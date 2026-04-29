Центральные банки мира приобрели 244 тонны золота за первый квартал: кто больше всего

В первом квартале центральные банки мира увеличили объем золотых резервов. Чистые закупки официального сектора составили 244 тонны, что превышает показатель предыдущего квартала в 208 тонн. Крупнейшими покупателями стали Польша, Узбекистан и Китай.

Цены на золото в течение года демонстрировали колебания: достигли максимума в январе, после чего в марте произошло снижение. Фактором влияния стал рост цен на энергоносители, что сформировало ожидания сохранения или повышения процентных ставок для сдерживания инфляции.

Джон Рид, главный стратег Всемирного золотого совета, отметил: "Впервые за долгое время мы наблюдаем существенную коррекцию цен на золото. Это позволило центральным банкам, возможно, ожидавшим именно этой возможности, вмешаться и набрать значительную часть средств".

Параллельно с покупками происходили продажи активов. Турция, Россия и Азербайджан сократили свои запасы суммарно примерно на 115 тонн. Мотивы продаж были разными: Турция направила средства на защиту валюты и экономики; Россия – на покрытие дефицита бюджета; Азербайджан – для возвращения авуаров в установленные пределы.

По данным Всемирного совета золота, 29 апреля, спотовая цена составляет 4 577,76 долларов за унцию. Максимальная цена на золото в этом году была зафиксирована 29 января на уровне 5600 долларов (5156,86 евро), после чего в марте произошло падение на 12%.

