Золото снова дорожает: аналитики озвучили рекордный годовой прогноз

Аналитики прогнозируют рост цен на золото. Спрос на металл поддерживают центральные банки и нестабильность в мире — это перевешивает риски от инфляции и высоких процентных ставок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

В настоящее время средний прогноз цены на 2026 год составляет 4 916 долларов за тройскую унцию, что является самым высоким показателем в опросах агентства за последние четырнадцать лет.

Отмечается, что геополитическая ситуация оказала существенное влияние на стоимость драгоценного металла в течение последних месяцев.

После рекордного роста цены до 5595 долларов в конце января произошло снижение котировок примерно на одиннадцать процентов. Это падение совпало с периодом ударов по Ирану, когда инвесторы начали массово выводить средства для увеличения ликвидности.

Аналитики StoneX отмечают, что мирное завершение военных действий может принести облегчение рынка и создать условия для дальнейшей поддержки цен.

Центральные банки поддерживают высокий уровень спроса

Активные покупки золота центральными банками остаются одним из основных факторов стабильности актива.

Кроме того, инвесторов беспокоит рост государственного долга США и потенциальное обесценивание валют.

Хотя высокие процентные ставки обычно делают золотые слитки менее привлекательными, поскольку они не приносят процентный доход, совокупность других факторов позволяет металлу сохранять статус безопасного убежища для капитала.

Серебро снижается

В отличие от золота, ожидания по стоимости серебра испытали незначительное снижение по сравнению с предыдущими оценками.

Аналитики прогнозируют, что средняя цена на этот металл в 2026 году составит около 78 долларов за унцию. Т

Напомним, 13 апреля стоимость золота просела на 2,2%, опустившись ниже 4650 долларов за унцию, однако впоследствии цена начала восстанавливаться.