Цены на золото упали ниже 4650 долларов на фоне провала переговоров с Ираном

Стоимость золота снизилась / Depositphotos

Золото подешевело из-за страха перед инфляцией. Цены упали после того, как Дональд Трамп приказал заблокировать Ормузский пролив, что усугубило мировой энергетический кризис.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Стоимость золота просела на 2,2%, опустившись ниже $4650 за унцию, однако впоследствии цена начала восстанавливаться.

Несмотря на провал дипломатических усилий по выходным, фактическое начало мобилизации американских сил для морской блокады остается неподтвержденным.

Резкое подорожание нефти и природного газа из-за угрозы судоходству в Персидском заливе снова переключило внимание инвесторов на инфляционные риски.

Поскольку через Ормузский пролив проходит пятая часть мирового объема энергоносителей, любые ограничения приводят к росту доходности облигаций. Это создает давление на золото, поскольку денежные рынки снижают вероятность смягчения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца года.

Позиции инвесторов

Эксперты отмечают, что текущие колебания цен на драгоценные металлы менее интенсивны по сравнению с началом военного конфликта в феврале.

Некоторые крупные финансовые учреждения, в том числе швейцарские частные банки, начали постепенно увеличивать долю золота в портфелях клиентов.

Несмотря на всеобщее падение цены на слитки примерно на 10% с момента начала конфликта, золото получает поддержку из-за опасений относительно замедления глобального экономического роста.

Состояние рынка драгоценных металлов

На утро в Нью-Йорке спотовая цена на золото зафиксировалась на уровне 4 719,17 долларов за унцию.

Аналитики банковского сектора предполагают, что металл может протестировать минимумы на прошлой неделе, однако вероятность стабилизации на текущем уровне остается высокой.

Серебро продемонстрировало более глубокое падение на 2,4%, тогда как в секторе платины и палладия наблюдалась разнонаправленная динамика.

Напомним, война в Иране повлекла за собой серьезные потрясения на глобальных финансовых рынках, резко снизив ликвидность и повысив стоимость торговли. Инвесторы массово сокращают риски и обналичиваются, тогда как маркет-мейкеры ограничивают активность из-за опасений убытков. Волатильность уже достигла уровней предыдущих кризисов.

Автор:
Татьяна Бессараб