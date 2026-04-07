Рынок золота замер в ожидании, пока США угрожают Ирану атаками

Цены на золото во вторник стабилизировались, поскольку инвесторы ждут разрешения конфликта между США и Ираном. Рынок замер перед завершением ультиматума Вашингтона, который угрожает Тегерану атаками, если тот не откроет Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом передает Reuters.

Спотовая цена на золото зафиксировалась на отметке 4659,35 доллара за унцию, хотя в начале сессии наблюдался рост на один процент.

Реакция аналитиков

Напряженность усилилась после заявлений президента США о возможных катастрофических последствиях для иранской стороны, если соглашение не будет достигнуто в последнюю минуту.

Аналитики рынка отмечают, что золото находится в состоянии неопределенности из-за приближающегося установленного дедлайна.

Старший аналитик Kitco Metals Джим Вайкофф подчеркнул, что рынок фактически приостановил активные движения в ожидании вечерних событий, которые могут оказать критическое влияние на мировую экономику.

Наряду с геополитическими рисками, внимание участников рынка приковано к действиям центральных банков по процентным ставкам.

Резкий рост цен на нефть, спровоцированный конфликтом, усугубляет беспокойство относительно дальнейшей раскрутки инфляции.

Высокая стоимость энергоносителей ограничивает возможности регуляторов снижать ставки, что делает золото менее привлекательным активом, поскольку оно не приносит прямого дохода.

Трейдеры пытаются спрогнозировать, будет ли преобладать спрос на защитные активы над давлением монетарной политики крупных экономик.

Рынок других металлов

В то же время в секторе других металлов наблюдается отрицательная динамика.

Спотовая цена на серебро снизилась на 0,8%, платина потеряла более двух процентов стоимости.

Палладий подешевел на 1,7%, что отражает всеобщую неуверенность рынков в стабильности промышленного спроса.

Напомним, война в Иране повлекла за собой серьезные потрясения на глобальных финансовых рынках, резко снизив ликвидность и повысив стоимость торговли. Инвесторы массово сокращают риски и обналичиваются, тогда как маркет-мейкеры ограничивают активность из-за опасений убытков. Волатильность уже достигла уровней предыдущих кризисов.