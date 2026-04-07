Ринок золота завмер в очікуванні, поки США погрожують Ірану атаками

Ціни на золото у вівторок стабілізувалися, оскільки інвестори чекають розв’язки конфлікту між США та Іраном. Ринок завмер перед завершенням ультиматуму Вашингтона, який погрожує Тегерану атаками, якщо той не відкриє Ормузьку протоку.

Як пише Delo.ua, про це передає Reuters.

Спотова ціна на золото зафіксувалася на позначці 4 659,35 долара за унцію, хоча на початку сесії спостерігалося зростання на один відсоток.

Реакція аналітиків

Напруженість посилилася після заяв президента США про можливі катастрофічні наслідки для іранської сторони, якщо угода не буде досягнута в останню хвилину.

Аналітики ринку зазначають, що золото перебуває у стані невизначеності через наближення встановленого дедлайну.

Старший аналітик Kitco Metals Джим Вайкофф підкреслив, що ринок фактично призупинив активні рухи в очікуванні вечірніх подій, які можуть мати критичний вплив на світову економіку.

Поряд із геополітичними ризиками, увагу учасників ринку прикуто до дій центральних банків щодо відсоткових ставок.

Різке зростання цін на нафту, спровоковане конфліктом, посилює занепокоєння щодо подальшого розкручування інфляції.

Висока вартість енергоносіїв обмежує можливості регуляторів знижувати ставки, що робить золото менш привабливим активом, оскільки воно не приносить прямого доходу.

Трейдери намагаються спрогнозувати, чи переважатиме попит на захисні активи над тиском з боку монетарної політики великих економік.

Ринок інших металів

Водночас у секторі інших металів спостерігається негативна динаміка.

Спотова ціна на срібло знизилася на 0,8%, платина втратила понад два відсотки вартості.

Паладій подешевшав на 1,7%, що відображає загальну невпевненість ринків у стабільності промислового попиту.

Нагадаємо, війна в Ірані спричинила серйозні потрясіння на глобальних фінансових ринках, різко знизивши ліквідність і підвищивши вартість торгівлі. Інвестори масово скорочують ризики та переходять у готівку, тоді як маркет-мейкери обмежують активність через побоювання збитків. Волатильність уже досягла рівнів попередніх криз.