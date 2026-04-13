Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Ціни на золото впали нижче 4650 доларів на тлі провалу переговорів з Іраном

Золото подешевшало через страх перед інфляцією. Ціни впали після того, як Дональд Трамп наказав заблокувати Ормузьку протоку, що посилило світову енергетичну кризу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg. 

Вартість золота просіла на 2,2%, опустившись нижче 4650 доларів за унцію, проте згодом ціна почала відновлюватися.

Попри провал дипломатичних зусиль у вихідні, фактичний початок мобілізації американських сил для морської блокади залишається непідтвердженим.

Різке подорожчання нафти та природного газу через загрозу судноплавству в Перській затоці знову переключило увагу інвесторів на інфляційні ризики.

Оскільки через Ормузьку протоку проходить п'ята частина світового обсягу енергоносіїв, будь-які обмеження призводять до зростання дохідності облігацій. Це створює тиск на золото, оскільки грошові ринки знижують імовірність пом'якшення процентних ставок Федеральною резервною системою США до кінця року.

Позиції інвесторів

Експерти зазначають, що поточні коливання цін на дорогоцінні метали є менш інтенсивними порівняно з початком військового конфлікту в лютому.

Деякі великі фінансові установи, зокрема швейцарські приватні банки, почали поступово збільшувати частку золота в клієнтських портфелях.

Попри загальне падіння ціни на злитки приблизно на 10% з моменту початку конфлікту, золото отримує підтримку через побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання.

Стан ринку дорогоцінних металів 

Станом на ранок у Нью-Йорку спотова ціна на золото зафіксувалася на рівні 4 719,17 доларів за унцію.

Аналітики банківського сектору припускають, що метал може протестувати мінімуми минулого тижня, проте ймовірність стабілізації на поточному рівні залишається високою.

Срібло продемонструвало глибше падіння на 2,4%, тоді як у секторі платини та паладію спостерігалася різноспрямована динаміка.

Нагадаємо, війна в Ірані спричинила серйозні потрясіння на глобальних фінансових ринках, різко знизивши ліквідність і підвищивши вартість торгівлі. Інвестори масово скорочують ризики та переходять у готівку, тоді як маркет-мейкери обмежують активність через побоювання збитків. Волатильність уже досягла рівнів попередніх криз.

Автор:
Тетяна Бесараб