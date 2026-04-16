Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на золото растут: как ожидание деэскалации на Ближнем Востоке влияет на рынок

золото, доллары
Цена на золото снова выросла / Shutterstock

16 апреля цены на золото выросли на фоне ожиданий по поводу завершения конфликта на Ближнем Востоке и стабилизации инфляционных прогнозов. Спотовая цена на металл поднялась на 0,5% до $4815,15 долларов за унцию, а июньские фьючерсы в США выросли на 0,3% до $4836,5.

Динамика рынка обусловлена снижением потребности в срочной ликвидности и оптимизмом по возобновлению работы Ормузского пролива после заявлений посредников в Тегеране и администрации США.

Аналитики ING отмечают, что деэскалация и снижение цен на нефть ослабляют инфляционное давление, ранее сдерживавшее стоимость металла. Стратег WisdomTree Нитеш Шах добавил: "В течение марта золото находилось под давлением из-за потребности в ликвидности металла после войны, но эта потребность в ликвидности в основном иссякла". По его словам, поддержку ценам также оказывают опасения по поводу риска обесценения доллара и независимости центральных банков.

По данным инструмента FedWatch от CME, вероятность понижения процентной ставки в США к концу 2026 года возросла до 34%. Это способствует возобновлению спроса на золото после падения цен 23 марта до уровня 4097,99 долларов за унцию.

Кроме золота зафиксирован рост стоимости других металлов: спотовое серебро подорожало на 1,4% до $80,12, платина — на 1% до $2130,25, а палладий — на 0,9% до $1587,25 за унцию.

Напомним, 13 апреля в артость золота просела на 2,2%, опустившись ниже 4650 долларов за унцию, однако впоследствии цена начала восстанавливаться.

Автор:
Татьяна Ковальчук