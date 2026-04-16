Цены на золото растут: как ожидание деэскалации на Ближнем Востоке влияет на рынок

16 апреля цены на золото выросли на фоне ожиданий по поводу завершения конфликта на Ближнем Востоке и стабилизации инфляционных прогнозов. Спотовая цена на металл поднялась на 0,5% до $4815,15 долларов за унцию, а июньские фьючерсы в США выросли на 0,3% до $4836,5.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Динамика рынка обусловлена снижением потребности в срочной ликвидности и оптимизмом по возобновлению работы Ормузского пролива после заявлений посредников в Тегеране и администрации США.

Аналитики ING отмечают, что деэскалация и снижение цен на нефть ослабляют инфляционное давление, ранее сдерживавшее стоимость металла. Стратег WisdomTree Нитеш Шах добавил: "В течение марта золото находилось под давлением из-за потребности в ликвидности металла после войны, но эта потребность в ликвидности в основном иссякла". По его словам, поддержку ценам также оказывают опасения по поводу риска обесценения доллара и независимости центральных банков.

По данным инструмента FedWatch от CME, вероятность понижения процентной ставки в США к концу 2026 года возросла до 34%. Это способствует возобновлению спроса на золото после падения цен 23 марта до уровня 4097,99 долларов за унцию.

Кроме золота зафиксирован рост стоимости других металлов: спотовое серебро подорожало на 1,4% до $80,12, платина — на 1% до $2130,25, а палладий — на 0,9% до $1587,25 за унцию.

Напомним, 13 апреля в артость золота просела на 2,2%, опустившись ниже 4650 долларов за унцию, однако впоследствии цена начала восстанавливаться.