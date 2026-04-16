Ціни на золото зростають: як очікування деескалації на Близькому Сході впливає на ринок

золото, долари
Ціна на золото знову зросла / Shutterstock

16 квітня ціни на золото зросли на тлі очікувань щодо завершення конфлікту на Близькому Сході та стабілізації інфляційних прогнозів. Спотова ціна на метал піднялася на 0,5% до $4 815,15 доларів за унцію, а червневі ф'ючерси у США зросли на 0,3% до $4 836,5. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Динаміка ринку зумовлена зниженням потреби в терміновій ліквідності та оптимізмом щодо відновлення роботи Ормузької протоки після заяв посередників у Тегерані та адміністрації США.

Аналітики ING зазначають, що деескалація та зниження цін на нафту послаблюють інфляційний тиск, який раніше стримував вартість металу. Стратег WisdomTree Нітеш Шах додав: "Протягом березня золото перебувало під тиском через потребу в ліквідності металу після війни, але ця потреба в ліквідності здебільшого вичерпалася". За його словами, підтримку цінам також надають побоювання щодо ризику знецінення долара та незалежності центральних банків.

За даними інструменту FedWatch від CME, ймовірність зниження процентної ставки в США до кінця 2026 року зросла до 34%. Це сприяє відновленню попиту на золото після падіння цін 23 березня до рівня 4097,99 доларів за унцію.

Окрім золота, зафіксовано ріст вартості інших металів: спотове срібло подорожчало на 1,4% до $80,12, платина — на 1% до $2130,25, а паладій — на 0,9% до $1587,25 за унцію.

Нагадаємо, 13 квітня вартість золота просіла на 2,2%, опустившись нижче 4650 доларів за унцію, проте згодом ціна почала відновлюватися.

Автор:
Тетяна Ковальчук