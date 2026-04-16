Ціни на золото зростають: як очікування деескалації на Близькому Сході впливає на ринок
16 квітня ціни на золото зросли на тлі очікувань щодо завершення конфлікту на Близькому Сході та стабілізації інфляційних прогнозів. Спотова ціна на метал піднялася на 0,5% до $4 815,15 доларів за унцію, а червневі ф'ючерси у США зросли на 0,3% до $4 836,5.
Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.
Динаміка ринку зумовлена зниженням потреби в терміновій ліквідності та оптимізмом щодо відновлення роботи Ормузької протоки після заяв посередників у Тегерані та адміністрації США.
Аналітики ING зазначають, що деескалація та зниження цін на нафту послаблюють інфляційний тиск, який раніше стримував вартість металу. Стратег WisdomTree Нітеш Шах додав: "Протягом березня золото перебувало під тиском через потребу в ліквідності металу після війни, але ця потреба в ліквідності здебільшого вичерпалася". За його словами, підтримку цінам також надають побоювання щодо ризику знецінення долара та незалежності центральних банків.
За даними інструменту FedWatch від CME, ймовірність зниження процентної ставки в США до кінця 2026 року зросла до 34%. Це сприяє відновленню попиту на золото після падіння цін 23 березня до рівня 4097,99 доларів за унцію.
Окрім золота, зафіксовано ріст вартості інших металів: спотове срібло подорожчало на 1,4% до $80,12, платина — на 1% до $2130,25, а паладій — на 0,9% до $1587,25 за унцію.
Нагадаємо, 13 квітня вартість золота просіла на 2,2%, опустившись нижче 4650 доларів за унцію, проте згодом ціна почала відновлюватися.