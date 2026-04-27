Золото знову дорожчає: аналітики озвучили рекордний річний прогноз

Аналітики прогнозують зростання цін на золото. Попит на метал підтримують центральні банки та нестабільність у світі — це переважує ризики від інфляції та високих відсоткових ставок.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Наразі середній прогноз ціни на 2026 рік становить 4 916 доларів за тройську унцію, що є найвищим показником в опитуваннях агентства за останні чотирнадцять років.

Зазначається, що геополітична ситуація суттєво вплинула на вартість дорогоцінного металу протягом останніх місяців.

Після рекордного зростання ціни до 5 595 доларів наприкінці січня відбулося зниження котирувань приблизно на одинадцять відсотків. Це падіння збіглося з періодом ударів по Ірану, коли інвестори почали масово виводити кошти для збільшення ліквідності.

Аналітики StoneX зазначають, що мирне завершення військових дій може принести полегшення ринку та створити умови для подальшої підтримки цін.

Центральні банки підтримують високий рівень попиту

Активні покупки золота центральними банками залишаються одним із головних факторів стабільності активу.

Окрім цього, інвесторів турбує зростання державного боргу США та потенційне знецінення валют.

Хоча високі відсоткові ставки зазвичай роблять золоті злитки менш привабливими, оскільки вони не приносять відсоткового доходу, сукупність інших факторів дозволяє металу зберігати статус безпечного притулку для капіталу.

Срібло знижується

На відміну від золота, очікування щодо вартості срібла зазнали незначного зниження у порівнянні з попередніми оцінками.

Аналітики прогнозують, що середня ціна на цей метал у 2026 році становитиме близько 78 доларів за унцію. Т

Нагадаємо, 13 квітня вартість золота просіла на 2,2%, опустившись нижче 4650 доларів за унцію, проте згодом ціна почала відновлюватися.