Центральні банки світу придбали 244 тонни золота за перший квартал: хто найбільше

золоті зливки
Центральні банки світу збільшили закупівлю золота / Freepik

У першому кварталі центральні банки світу збільшили обсяги золотих резервів. Чисті закупівлі офіційного сектору склали 244 тонни, що перевищує показник попереднього кварталу у 208 тонн. Найбільшими покупцями стали Польща, Узбекистан та Китай.

Ціни на золото протягом року демонстрували коливання: досягли максимуму в січні, після чого у березні відбулося зниження. Фактором впливу стало зростання цін на енергоносії, що сформувало очікування щодо збереження або підвищення відсоткових ставок для стримування інфляції.

Джон Рід, головний стратег Всесвітньої золотої ради, зауважив: "Вперше за довгий час ми спостерігаємо суттєву корекцію цін на золото. Це дозволило центральним банкам, які, можливо, чекали саме цієї можливості, втрутитися та набрати значну частину коштів".

Паралельно з покупками відбувалися продажі активів. Туреччина, Росія та Азербайджан скоротили свої запаси сумарно приблизно на 115 тонн. Мотиви продажу були різними: Туреччина спрямувала кошти на захист валюти та економіки; Росія — на покриття дефіциту бюджету; Азербайджан — для повернення авуарів у встановлені межі.

За даними  Всесвітньої ради золота, 29 квітня спотова ціна становить 4577,76 доларів за унцію. Максимальна ціна на золото цього року була зафіксована 29 січня на рівні 5600 доларів (5156,86 євро), після чого у березні відбулося падіння на 12%.

Раніше повідомлялося, що аналітики прогнозують зростання цін на золото. Попит на метал підтримують центральні банки та нестабільність у світі — це переважує ризики від інфляції та високих відсоткових ставок.

Автор:
Тетяна Ковальчук