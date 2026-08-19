Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 19 августа

По состоянию на 19 августа 2026 года в Украине цены на черешню и малину остаются высокими. В то же время клубника и арбузы подешевели. Голубика и дыни, наоборот, стали дороже. Цены на яблоки, бананы, лимоны и апельсины не изменились.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 19 августа:

Фрукт Цена Смена Яблоки 16-40 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 135-160 грн -22,22% Черешня 100-130 грн +0% Голубика 190-300 грн +4,35% Виноград 90-160 грн +0% Арбузы 8-10 грн -5,26% Дыни 15-25 грн +11,11%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 39,89 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Хотя пик сбора клубники уже прошел, цены на клубнику упали более чем на 22%, ягоду в среднем продают по 140 грн/кг. Стоимость черешни не снизились, за килограмм просят 100-130 грн.

Цены на сливы выросли на 20%, килограмм стоит в пределах 30 грн. Стоимость абрикосов и персиков не изменилась. Груши подорожали на 25%, в среднем продают килограмм по 50 грн.

Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 240 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Цены на малину упали на 3,57%, но держатся на высоком уровне: ягода стоит около 270 грн/кг.

Сезон бахчевых культур в настоящее время в разгаре. Стоимость арбузов держится на уровне 8–10 грн/кг, тогда как дыни подорожали более чем на 11% и стоят в среднем 20 грн/кг.

Также на рынке стартовали продажи первого отечественного винограда. Торговцы предлагают ягоду по цене от 90 до 160 грн за килограмм.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.

Заметного роста цен на арбузы в ближайшее время аналитики не ожидают. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным. В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.