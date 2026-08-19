Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 19 серпня

Станом на 19 серпня 2026 року в Україні ціни на черешню та малину залишаються високими. Водночас полуниця та кавуни подешевшали. Лохина та дині, навпаки, стали дорожчими. Ціни на яблука, банани, лимони та апельсини не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 19 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 16-40 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 135-160 грн -22,22% Черешня 100-130 грн +0% Лохина 190-300 грн +4,35% Виноград 90-160 грн +0% Кавуни 8-10 грн -5,26% Дині 15-25 грн +11,11%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 39,89 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Хоча пік збору полуниці вже минув, ціни на полуницю впали на понад 22%, ягоду в середньому продають по 140 грн/кг. Натомість вартість черешні не знизилися, за кілограм просять 100-130 грн.

Ціни на сливи зросли на 20%, кілограм коштує в межах 30 грн. Вартість абрикосів та персиків не змінилася. Груші подорожчали на 25%, в середньому кілограм продають по 50 грн.

Вартість лохини на ринку в Україні з початку липня впала майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 240 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Ціни на малину впали на 3,57%, але тримаються на високому рівні: ягода коштує в межах 270 грн/кг.

Сезон баштанних культур наразі у розпалі. Вартість кавунів тримається на рівні 8–10 грн/кг, тоді як дині подорожчали на понад 11%, і коштують у середньому 20 грн/кг.

Також на ринку стартували продажі першого вітчизняного винограду. Торговці пропонують ягоду за ціною від 90 до 160 грн за кілограм.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси вже майже пройшли сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.

Помітного зростання цін на кавуни найближчим часом аналітики не очікують. Підвищити їх зможуть переважно виробники якісних кавунів, пропозиція яких на ринку залишається обмеженою. Водночас кавуни вагою понад 5 кг можуть дешевшати й надалі, оскільки фермери намагатимуться швидше продати накопичені обсяги продукції.