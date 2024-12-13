Доля агросектора в ВВП страны составляет около 20% — министр

Доля агропромышленного сектора в ВВП Украины составляет около 20%, причем на агропроизводство приходится около 11%, тогда как на перерабатывающую отрасль — 9%. Об этом сообщил министр агрополитики Украины Виталий Коваль в кулуарах GET Business Festival 2024.

Он отметил, что эти цифры ориентировочные, поскольку агробизнес является сезонным, и их соотношение может изменяться в течение года.

Учитывая, что ВВП Украины в 2024 году составляет около 7 млрд грн, в денежном измерении ориентировочно это:

Весь АПК – 1,2 млрд грн;

Сельское хозяйство — 0,77 млрд грн;

Агропереработка – 0,6 млрд грн;

При этом он подчеркнул необходимость ориентироваться не на валовые объемы выращенных сельхозкультур, а отталкиваться от объемов, которые могут быть переработаны в Украине.

"Мне нравится европейский подход. Они в первую очередь смотрят, как конвертировать выращенный урожай через животноводство или глубинную переработку на заводах. И если баланс остатков сырья положительный, тогда они их экспортируют", — уточнил Виталий Коваль.

Другим примером такого подхода он назвал США, где производится ежегодно около 400 млн тонн кукурузы, из которых 360 млн тонн перерабатывается, а 40 — экспортируется. В то же время Украина производит ежегодно около 24-27 млн тонн, из которых перерабатывает только 7 млн. тонн.

Министр отметил, что в Украине наиболее перспективным является производство следующих продуктов, на которые есть стабильный спрос на мировых рынках:

Крахмал, лизин, метионин, аминокислоты как продукты глубинной переработки кукурузы;

Крупа из бобовых культур, преимущественно сои и гороха;

Продукты переработки пшеницы: макаронные изделия; продукты быстрого приготовления;

Продукты переработки рапса: растительное масло и биодизель.

Напомним, президент УКАБ Алекс Лисситса считает, что развитие агропереработки в Украине тормозит отсутствие беззалогового финансирования. Об этом он рассказал в интервью изданию Delo.ua.

"Для строительства условного ОЭЗ, завода растительных протеинов или крахмала стоимостью $100 млн, у меня должны быть либо собственные средства (а их нет), либо активы на $150 млн под залог. Сейчас война, все украинские активы обесценены. Никто не станет даже оценивать стоимость моих активов. Поэтому очевидно, что в Украине будет трудно реализовать большие перерабатывающие проекты, пока не появятся инструменты беззалогового или проектного финансирования с длительным сроком невыплаты долга", — пояснил он в интервью.

На сегодняшний день ни один из крупных международных финансовых институтов не предоставляет подобное проектное или беззалоговое финансирование, добавляет эксперт. В самой стране тоже нет финансовых инструментов для реализации крупных перерабатывающих проектов даже по программе Ukraine Facility.