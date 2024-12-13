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Категорія
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Частка агросектора у ВВП країни складає близько 20% — міністр

АПК, Мінагрополітики, ВВП, сільське господарство
Віталій Коваль на GET Business Festival 2024. Фото: Delo.ua

Частка агропромислового сектору в ВВП України складає приблизно 20%, причому на агровиробництво припадає близько 11%, тоді як на переробну галузь — 9%. Про це Delo.ua повідомив міністр агрополітики України Віталій Коваль в кулуарах GET Business Festival 2024.  

Він зазначив, що ці цифри є орієнтовними, оскільки агробізнес є сезонним і це співвідношення може змінюватися протягом року. 

Враховуючи, що ВВП України у 2024 році складає близько 7 млрд грн, у грошовому вимірі орієнтовно це: 

  • Увесь АПК — 1,2 млрд грн;
  • Сільське господарство — 0,77 млрд грн;
  • Агропереробка —  0,6 млрд грн; 

При цьому він підкреслив необхідність орієнтуватись не на валові обсяги вирощених сільгоспкультур, а відштовхуватись від обсягів, які можуть бути перероблені в Україні. 

"Мені подобається європейський підхід. Вони першочергово дивляться, як конвертувати вирощений врожай через тваринництво або глибинну переробку на заводах. І якщо баланс залишків сировини позитивний, тоді вони їх експортують", — уточнив Віталій Коваль. 

Іншим прикладом такого підходу він назвав США, де виробляється щорічно близько 400 млн тонн кукурудзи, з яких 360 млн тонн переробляється, а 40 — експортується. Водночас Україна виробляє щорічно близько 24-27 млн тонн, з яких переробляє лише 7 млн тонн. 

Міністр зазначив, що в Україні найбільш перспективним є виробництво наступних продуктів, на які є стабільний попит на світових ринках: 

  • Крохмаль, лізин, метіонін, амінокислоти як продукти глибинної переробки кукурудзи;
  • Крупа з бобових культур, переважно сої та гороху;
  • Продукти переробки пшениці: макаронні вироби, продукти швидкого приготування;
  • Продукти переробки ріпаку: олія та біодизель.   

Нагадаємо, президент УКАБ Алекс Ліссітса вважає, що розвиток агррпереребки в Україні гальмує відсутність беззаставного фінансування. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Delo.ua. 

"Для будівництва умовного ОЕЗ, заводу рослинних протеїнів або крохмалю вартістю $100 млн, я повинен мати або власні кошти (а їх немає), або активів на $150 млн під заставу. Зараз війна, всі українські активи знецінені. Ніхто не стане навіть оцінювати вартість моїх активів. Тому очевидно, що в Україні буде важко реалізувати великі переробні проєкти, поки не з'являться інструменти беззаставного або проєктного фінансування з довгим терміном невиплати боргу", — пояснив він в інтерв'ю.

На сьогодні жодна з великих міжнародних фінансових інституцій не надає подібне проєктне або беззаставне фінансування, додає експерт. В самій країні теж немає фінансових інструментів для реалізації великих переробних проєктів, навіть за програмою Ukraine Facility. 

Автор:
Олексій Козаченко