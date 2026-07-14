Доставка посылок в ЕС: НБУ смягчил валютные ограничения для перевозчиков

Национальный банк Украины с 15 июля 2026 позволит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам Украины переводить иностранную валюту за границу для оплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное решение регулятора.

Смягчение будет касаться международных почтовых и экспресс-отправлений из Украины и других стран, услуги по доставке которых предоставляют украинские операторы-перевозчики.

Соответствующие изменения стали необходимыми, поскольку с 1 июля 2026 г. Совет Европейского Союза отменил освобождение от пошлины на посылки стоимостью до 150 евро, внедрив фиксированную пошлину за каждую товарную категорию. Аналогичный режим для платежей по Украине, связанных с ввозом посылок на территорию США, действует с сентября 2025 года.

Изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июля 2026 г. №79 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18" и вступают в силу с 15 июля 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось о новых правилах ЕС для посылок из Украины. С 1 июля все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок из-за границы. Изменения коснутся украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС, а также всех, кто отправляет европейским получателям образцы продукции или подарки стоимостью более 45 евро.