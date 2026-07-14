Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,18

EUR

51,05

+0,19

Наличный курс:

USD

44,80

44,65

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доставка посылок в ЕС: НБУ смягчил валютные ограничения для перевозчиков

посылка
НБУ смягчил валютные ограничения для перевозчиков / Freepik

Национальный банк Украины с 15 июля 2026 позволит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам Украины переводить иностранную валюту за границу для оплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное решение регулятора.

Смягчение будет касаться международных почтовых и экспресс-отправлений из Украины и других стран, услуги по доставке которых предоставляют украинские операторы-перевозчики.

Соответствующие изменения стали необходимыми, поскольку с 1 июля 2026 г. Совет Европейского Союза отменил освобождение от пошлины на посылки стоимостью до 150 евро, внедрив фиксированную пошлину за каждую товарную категорию. Аналогичный режим для платежей по Украине, связанных с ввозом посылок на территорию США, действует с сентября 2025 года.

Изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июля 2026 г. №79 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18" и вступают в силу с 15 июля 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось о новых правилах ЕС для посылок из Украины. С 1 июля все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок из-за границы. Изменения коснутся украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС, а также всех, кто отправляет европейским получателям образцы продукции или подарки стоимостью более 45 евро.

Автор:
Максим Кольц