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Доставка посилок до ЄС: НБУ пом'якшив валютні обмеження для перевізників

посилка
НБУ пом'якшив валютні обмеження для перевізників / Freepik

Національний банк України з 15 липня 2026 року дасть змогу операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам України переказувати іноземну валюту за кордон для оплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з увезенням посилок на територію ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційне рішення регулятора.

Пом’якшення стосуватиметься міжнародних поштових та експрес-відправлень з України та інших країн, послуги з доставки яких надають українські оператори-перевізники.

Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня 2026 року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, пов’язаних з увезенням посилок на територію США, діє з вересня 2025 року.

Зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2026 року №79 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" та набирають чинності з 15 липня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про нові правила ЄС для посилок з України. З 1 липня всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно вводити нові правила оформлення комерційних посилок з-за кордону. Зміни торкнуться українських підприємців, які продають товари в ЄС, а також усіх, хто відправляє європейським отримувачам зразки продукції чи подарунки вартістю понад 45 євро.

Автор:
Максим Кольц