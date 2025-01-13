Единственный источник коксующегося угля: Украина останавливает шахту в Покровске — СМИ

Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая является ключевым поставщиком для металлургической промышленности страны. Это решение было принято из-за приближения русских войск к этому региону.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два источника в отрасли.

"Метинвест Покровскуголь" – единственный в Украине объект, который поставляет коксующийся уголь, необходимый для сталелитейной промышленности. В его состав входят несколько предприятий, основными из которых шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Шахты добывающие коксующиеся угли находятся близ пгт Удачное, что к западу от Покровска.

По информации украинского военного аналитического блога DeepState, российские войска приблизились к Покровску на расстояние менее 2 км от одного из стволов шахты. Они продвигаются к селам Котлино и Удачное, где также расположены шахты. Кроме того, Россия заявила, что захватила деревню Песчаное, где находится один из объектов.

Согласно информации, работа на шахте полностью приостановлена. Добыча не производится, только выполняются операции на поверхности.

Последствия для металлургии

Покровская шахта является ключевым поставщиком коксующихся углей для украинской металлургии. В 2023 году вся коксохимическая продукция в Украине – около 3,5 млн. тонн кокса – была изготовлена на основе сырья из этой шахты.

Закрытие шахты может иметь серьезные последствия для производства стали в Украине. Профсоюз производителей стали предупреждает, что в 2025 году выпуск стали может упасть до 2-3 млн. тонн по сравнению с 7,6 млн. тонн в 2024 году.

После начала войны производство стали в Украине значительно сократилось. В 2022 году объемы упали на 70,7%, до 6,3 млн. тонн, а в 2023 году – до 6 млн. тонн.

Альтернативные источники сырья

Сообщается, что украинские производители стали рассматривают возможность поиска альтернативных источников коксующегося угля в других регионах Украины.

Однако если Покровск будет захвачен российскими войсками, придется импортировать сырье, что приведет к увеличению расходов. Как следствие, производство стали в стране сократится с 7 до 2-3 млн тонн в год.

В 2024 году экспорт металла из Украины составил почти 4,4 млрд. долларов, что является важным источником валютных поступлений для страны во время войны.

Напомним, еще в октябре 2024 года украинские металлурги были обеспокоены тем, что продвижение российских войск в Покровск может привести к значительному сокращению производства стали.

Добавим, ситуация на Покровском направлении довольно сложная. По состоянию на середину октября именно здесь происходит наибольшее количество боев. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что захват этого города является приоритетом для россиян. Службы для населения и банки не работают в Покровске с конца августа, а по состоянию на начало октября 80% критической инфраструктуры города уничтожены.