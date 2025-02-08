Эксперт: СБУ противодействует новой тактике россиян, делающих смертников из завербованной молодежи

Служба безопасности Украины успешно противодействует новой тактике россиян, делающих смертников из завербованной молодежи. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что не было ни одного случая, когда СБУ не нашла бы исполнителей поджогов или подрывов, которые пытается организовать в Украине Россия. Это может быть одной из причин, почему РФ перешла к использованию исполнителей, которые без собственного желания становятся смертниками. Кураторы из России рассказывают, что взрывчатку нужно оставить в определенном месте, после чего та будет позже взорвана дистанционно. Но чтобы вызвать больший разрушительный эффект и не оставлять свидетелей, подрыв совершают, когда завербованный приходит в место грядущего взрыва. Фактически завербованные превращаются в смертников. Одной из целей таких смертников стали территориальные центры комплектования ВСУ", – акцентирует политолог.

"Завербованный россиянами для взрывов имеет две перспективы – либо взорваться самому, либо сесть за решетку на срок от 15 лет до пожизненного. Исполнителей для подрывов и поджогов враг вербует через месседжеры и интернет-сообщества быстрого заработка. Как правило, это молодежь или люди с зависимостями, которыми легче манипулировать. Единственный шанс избежать такой судьбы – вовремя обратиться в СБУ, в частности, через чат-бот Службы, который заработал в середине декабря 2024 года. Сюда уже поступило около 2,3 тыс. сообщений, позволивших избежать многим преступлениям", — пишет экс-нардеп.

Черненко напоминает, что россияне уже не в первый раз пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов. "СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. Сегодня цель россиян — увеличить количество таких терактов. РФ хочет добиться паники среди мирного населения и уныния в собственных защитниках. К счастью, команда Малюка (председателя СБУ Василия Малюка — ред.) справляется со своей задачей, то и дело переигрывая россиян", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что террорист был взорван дистанционно российскими кураторами возле ТЦК в Каменце-Подольском. Другой теракт предупрежден Службой безопасности в Ровно, где завербованные должны были взорвать отдел полиции. СБУ сработала на опережение.