Експерт: СБУ протидіє новій тактиці росіян, які роблять смертників із завербованої молоді

Служба безпеки України успішно протидіє новій тактиці росіян, які роблять смертників із завербованої молоді. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що не було жодного випадку, коли б СБУ не знайшла виконавців підпалів чи підривів, які намагається організувати в Україні Росія. "Це може бути однією з причин, чому РФ перейшло до використання виконавців, які без власного бажання стають смертниками. Куратори з Росії розповідають, що вибухівку треба залишити у певному місці, після чого та буде пізніше підірвана дистанційно. Але щоб спричинити більший руйнівний ефект та не залишати свідків, підрив здійснюють, коли завербований приходить у місце майбутнього вибуху. Фактично завербовані перетворюються на смертників. Однією з цілей таких смертників стали територіальні центри комплектування ЗСУ", - акцентує політолог.

"Завербований росіянами для вибухів має дві перспективи – або підірватись самому, або сісти за грати на термін від 15 років до довічного. Виконавців для підривів і підпалів ворог вербує через меседжери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Як правило, це молодь або люди із залежностями, якими легше маніпулювати. Єдиний шанс уникнути такої долі – вчасно звернутись до СБУ, зокрема через чат-бот Служби, який запрацював у середині грудня 2024 року. Сюди вже надійшло майже 2,3 тис. повідомлень, які дозволили уникнути багатьом злочинам", - пише екснардеп.

Черненко нагадує, що росіяни вже не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів. "СБУ попереджала криваві теракти у Києві у травні та жовтні минулого року. Сьогодні мета росіян – збільшити кількість таких терактів. РФ хоче добитись паніки серед мирного населення та зневіри у власних захисниках. На щастя, команда Малюка (голови СБУ Василя Малюка - ред.) справляється зі своїм завданням, раз за разом переграючи росіян", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що терорист був підірваний дистанційно російськими кураторами біля ТЦК у Кам’янці-Подільському. Інший теракт попереджено Службою безпеки у Рівному, де завербовані мали підірвати відділ поліції. СБУ спрацювала на випередження.