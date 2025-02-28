Ежемесячно до 16 миллионов украинцев пользуются открытыми данными: самые популярные сервисы

Открытые данные играют все более важную роль в украинском обществе. Согласно анализу Офиса эффективного регулирования (BRDO), в период с ноября 2024 по январь 2025 ежемесячно от 11,6 до 16,2 миллиона украинцев использовали онлайн-сервисы, созданные на основе государственных открытых данных.

Об этом сообщается на сайте BRDO.

Это составляет 39-55% всех интернет-пользователей страны.

Как работают сервисы на основе открытых данных

В Украине открытые государственные данные используются для создания полезных онлайн-сервисов. Эксперты BRDO условно разделили следующие сервисы на две группы:

Сервисы на основе открытых данных – они анализируют, обрабатывают и представляют государственные данные в понятном виде. К примеру, YouControl формирует досье компаний, объединяя данные из государственных реестров. Сервисы, использующие открытые данные – интегрируют государственную информацию для улучшения функционала. К примеру, Auto.Ria использует данные из реестров МВД для проверки автомобилей.

По данным анализа BRDO, от 3,3 до 5,5 миллиона человек ежемесячно пользуются сервисами, непосредственно базирующимися на открытых данных. От 9,1 до 10,7 миллионов человек используют сервисы, где открытые данные дополняют основные услуги.

Популярные категории сервисов на основе открытых данных

За последние три месяца пять основных категорий сервисов, использующих открытые государственные данные, были следующими:

Медицина – сервисы для поиска и выбора лекарства (например, Tabletki.ua );

– сервисы для поиска и выбора лекарства (например, ); Бизнес – сервисы для анализа рынка, проверки контрагентов ( YouControl, Опендатабот );

– сервисы для анализа рынка, проверки контрагентов ( ); Автомобили – сервисы для купли-продажи авто и проверки истории транспортных средств ( AUTO.RIA, Штрафы UA );

– сервисы для купли-продажи авто и проверки истории транспортных средств ( ); Транспорт – сервисы для расчета маршрутов общественного транспорта ( EasyWay );

– сервисы для расчета маршрутов общественного транспорта ( ); Юриспруденция – сервисы для анализа судебных решений и нормативно-правовых актов ( ZakonOnline, Бабушка ).

Лидеры среди сервисов

В категории "Медицина" популярностью пользуются:

Tabletki.ua – платформа для поиска и бронирования лекарств в аптеках.

– платформа для поиска и бронирования лекарств в аптеках. Compendium – справочник лекарственных препаратов.

– справочник лекарственных препаратов. "Лекарства Контроль" – сервис для проверки препаратов.

Все эти сервисы используют Единый государственный реестр лекарственных средств, позволяющий сравнивать аналоги препаратов.

В категории "Бизнес" лидируют:

YouControl – сервис бизнес-аналитики и проверки компаний.

– сервис бизнес-аналитики и проверки компаний. Opendatabot – платформа поиска государственных данных.

– платформа поиска государственных данных. Clarity Project – сервис доступа к корпоративной информации.

Эти услуги интегрируют многочисленные государственные реестры для формирования досье на юридических лиц.

В анализ BRDO впервые вошел маркетплейс Auto.Ria, ставший лидером в категории "Автомобили". Кроме купли-продажи, сервис дает возможность проверить историю транспортного средства по базам МВД.

Как проводился анализ

Исследование производилось с использованием метрики Deduplicated Audience платформы SimilarWeb. Онлайн-сервисы классифицировали по категориям, учитывая пересечения аудиторий.

Нижний предел оценки соответствовал наибольшему показателю в категории.

оценки соответствовал наибольшему показателю в категории. Верхний предел определялся как сумма всех показателей в категории.

При подсчете общей аудитории были учтены определенные ограничения, в частности, отсутствие данных относительно пользователей мобильных приложений и чат-ботов.