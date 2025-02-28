Щомісяця до 16 мільйонів українців користуються відкритими даними: найпопулярніші сервіси

Відкриті дані відіграють дедалі важливішу роль в українському суспільстві. Згідно з аналізом Офісу ефективного регулювання (BRDO), у період з листопада 2024 року по січень 2025 року щомісяця від 11,6 до 16,2 мільйона українців використовували онлайн-сервіси, створені на основі державних відкритих даних.

Про це повідомляється на сайті BRDO.

Це становить 39-55% від усіх інтернет-користувачів країни.

Як працюють сервіси на основі відкритих даних

В Україні відкриті державні дані використовують для створення корисних онлайн-сервісів. Експерти BRDO умовно розділили такі сервіси на дві групи:

Сервіси на основі відкритих даних – вони аналізують, обробляють та презентують державні дані у зрозумілому вигляді. Наприклад, YouControl формує досьє компаній, об'єднуючи дані з державних реєстрів. Сервіси, що використовують відкриті дані – вони інтегрують державну інформацію для покращення функціоналу. Наприклад, Auto.Ria використовує дані з реєстрів МВС для перевірки автомобілів.

За даними аналізу BRDO, від 3,3 до 5,5 мільйона осіб щомісяця користуються сервісами, які безпосередньо базуються на відкритих даних. Від 9,1 до 10,7 мільйона осіб використовують сервіси, де відкриті дані доповнюють основні послуги.

Популярні категорії сервісів на основі відкритих даних

За останні три місяці п’ять основних категорій сервісів, що використовують відкриті державні дані, були такими:

Медицина – сервіси для пошуку та вибору ліків (наприклад, Tabletki.ua );

– сервіси для пошуку та вибору ліків (наприклад, ); Бізнес – сервіси для аналізу ринку, перевірки контрагентів ( YouControl, Опендатабот );

– сервіси для аналізу ринку, перевірки контрагентів ( ); Автомобілі – сервіси для купівлі-продажу авто та перевірки історії транспортних засобів ( AUTO.RIA, Штрафи UA );

– сервіси для купівлі-продажу авто та перевірки історії транспортних засобів ( ); Транспорт – сервіси для розрахунку маршрутів громадського транспорту ( EasyWay );

– сервіси для розрахунку маршрутів громадського транспорту ( ); Юриспруденція – сервіси для аналізу судових рішень і нормативно-правових актів ( ZakonOnline, Бабуся ).

Лідери серед сервісів

У категорії "Медицина" популярністю користуються:

Tabletki.ua – платформа для пошуку та бронювання ліків в аптеках.

– платформа для пошуку та бронювання ліків в аптеках. Compendium – довідник лікарських препаратів.

– довідник лікарських препаратів. "Ліки Контроль" – сервіс для перевірки препаратів.

Всі ці сервіси використовують Єдиний державний реєстр лікарських засобів, що дає змогу порівнювати аналоги препаратів.

У категорії "Бізнес" лідирують:

YouControl – сервіс бізнес-аналітики та перевірки компаній.

– сервіс бізнес-аналітики та перевірки компаній. Opendatabot – платформа пошуку державних даних.

– платформа пошуку державних даних. Clarity Project – сервіс доступу до корпоративної інформації.

Ці сервіси інтегрують численні державні реєстри для формування досьє на юридичних осіб.

До аналізу BRDO вперше увійшов маркетплейс Auto.Ria, який став лідером у категорії "Автомобілі". Окрім купівлі-продажу, сервіс надає можливість перевірити історію транспортного засобу за базами МВС.

Як проводився аналіз

Дослідження проводилося з використанням метрики Deduplicated Audience платформи SimilarWeb. Онлайн-сервіси класифікували за категоріями, враховуючи перетини аудиторій.

Нижня межа оцінки відповідала найбільшому показнику в категорії.

оцінки відповідала найбільшому показнику в категорії. Верхня межа визначалася як сума всіх показників у категорії.

При підрахунку загальної аудиторії було враховано певні обмеження, зокрема відсутність даних щодо користувачів мобільних застосунків та чат-ботів.