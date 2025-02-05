Против Ferrexpo подали иск на 3,77 млрд долларов, акции компании падают — Reuters

Горнодобывающая компания Ferrexpo, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, сообщила, что ее украинское подразделение Ferrexpo Poltava Mining (FPM) оказалось в центре гражданского иска на сумму 157 миллиардов гривен (3,77 миллиарда долларов).

Об этом пишет Reuters.

Вероятно, иск касается незаконной добычи и продажи отходов.

После обнародования этой информации акции Ferrexpo стремительно упали почти на 21%, достигнув минимального уровня за последние два месяца – 81,9 пенса за акцию.

По словам представителей компании, первоначальные обвинения касались незаконной продажи отходов. Однако теперь они трансформировались в утверждение о том, что FPM осуществляет незаконную добычу и продажу полезных ископаемых, что якобы нанесло ущерб окружающей среде.

Что говорят в Ferrexpo

Ferrexpo категорически отвергает эти обвинения. В компании заявили, что незаконной добычи недр не было, а предъявленные обвинения и претензии считают безосновательными. Предприятие намерено решительно защищать свою позицию в судах.

Несмотря на судебное разбирательство, компания заверила, что дело не повлияло на ее текущую деятельность. Ferrexpo является одним из ведущих экспортеров железорудных окатышей, широко используемых в металлургической промышленности.

Дело Полтавского ГОКа

В сентябре 2023 года председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего группе компаний Ferrexpo, бенефициаром которой является депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Константин Жеваго, сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями.

Прокуроры отмечали, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, и отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны храниться в специально отведенных хранилищах. Однако фигуранты обрабатывали их, а полученный щебень разных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности.

Руководителю предприятия Виктору Лотоусу инкриминированы часть 2 статьи 28 и часть 4 статьи 240 (незаконная добыча полезных ископаемых организованной группой по предварительному сговору), часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 364-1 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Для придания своим действиям виду законности, Лотоус, его заместитель и два начальника отделов, по версии следствия, вносили в отчетную документацию ложные сведения о результатах переработки полезных ископаемых. Таким образом, якобы была легализована незаконная добыча более 885 тысяч тонн щебеночной продукции и пустой породы на общую сумму 33,5 миллиона гривен.

По версии следствия, руководство ЮГОКа в течение 2019-2021 годов наладило схему завладения щебеночным сырьем, которая была продана подконтрольным компаниям на почти 80 миллионов гривен.

В дальнейшем эти предприятия перепродали это же сырье, но в 10 раз дороже. Сумма сделки составила более 380 миллионов гривен. В сентябре 2024 года это дело также было передано в суд .

Лотоус был арестован с возможностью выйти под залог в 1 миллиард гривен. После того, как 30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 400 миллионов гривен, Ferrexpo решила внести эту сумму за него.