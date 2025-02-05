Проти Ferrexpo подали позов на 3,77 млрд доларів, акції компанії падають - Reuters

Гірничодобувна компанія Ferrexpo, акції якої торгуються на Лондонській фондовій біржі, повідомила, що її український підрозділ Ferrexpo Poltava Mining (FPM) опинився в центрі цивільного позову на суму 157 мільярдів гривень (3,77 мільярда доларів).

Про це пише Reuters.

Ймовірно, позов стосується незаконного видобутку та продажу відходів.

Після оприлюднення цієї інформації акції Ferrexpo стрімко впали майже на 21%, досягнувши мінімального рівня за останні два місяці – 81,9 пенса за акцію.

За словами представників компанії, первинні звинувачення стосувалися незаконного продажу відходів. Проте тепер вони трансформувалися у твердження про те, що FPM здійснює незаконний видобуток і продаж корисних копалин, що нібито завдало шкоди навколишньому середовищу.

Що кажуть у Ferrexpo

Ferrexpo категорично відкидає ці звинувачення. У компанії заявили, що незаконного видобутку надр не було, а висунуті звинувачення та претензії вони вважають безпідставними. Підприємство має намір рішуче захищати свою позицію в судах.

Попри судовий розгляд, компанія запевнила, що справа не вплинула на її поточну діяльність. Ferrexpo є одним із провідних експортерів залізорудних окатишів, які широко використовуються в металургійній промисловості.

Справа Полтавського ГЗК

У вересні 2023 року голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить групі компаній Ferrexpo, бенефіціаром якої є депутат Верховної Ради VII та VIII скликань Костянтин Жеваго, повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями.

Прокурори наголошували, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, і відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

Керівнику підприємства Віктору Лотоусу інкриміновано частину 2 статті 28 і частину 4 статті 240 (незаконне видобування корисних копалин організованою групою за попередньою змовою), частину 2 статті 28 і частину 2 статті 364-1 (зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою).

Для надання своїм діям вигляду законності, Лотоус, його заступник та двоє начальників відділів, за версією слідства, вносили до звітної документації неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин. Таким чином нібито було легалізовано незаконний видобуток понад 885 тисяч тонн щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 мільйона гривень.

За версією слідства, керівництво ПГЗК протягом 2019-2021 років налагодило схему заволодіння щебеневою сировиною, яку було продано підконтрольним компаніям на майже 80 мільйонів гривень.

В подальшому ж ці підприємства перепродали цю ж сировину, але в 10 разів дорожче. Сума оборудки становила понад 380 мільйонів гривень. У вересні 2024 року цю справу також було передано до суду.

Лотоуса заарештували з можливістю вийти під заставу в 1 мільярд гривень. Після того як 30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 400 мільйонів гривень, Ferrexpo вирішила внести цю суму за нього.