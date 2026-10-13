GET Business Festival переносится на 2027 год

У нас есть важное сообщение для всех, кто планировал присоединиться к GET Business Festival 25 ноября 2026 года в Киеве.

Из-за текущей ситуации безопасности в Украине и усложненного передвижения по городу мы вынуждены перенести мероприятие на 2027 год.

Это решение было непростым для нашей команды. Однако в нынешних обстоятельствах для нас самое важное — безопасность всех, кто становится частью фестиваля: участников, спикеров, партнеров, волонтеров, технической команды.

Все, кто уже приобрел билеты на GET Business Festival 2026, получат полный возврат средств. Менеджеры бизнес/медиа бюро Экономика+ свяжутся с вами или вы можете обратиться к ним напрямую удобным для вас способом:

Яна Роженок

📞 +38 (067) 223-01-79

Светлана Багинская

📞+38 (096) 836 94 09

📧 [email protected]

О дальнейших обновлениях и планах проведения GET Business Festival в 2027 году мы сообщим дополнительно. Верим, что наша следующая встреча станет возможностью для обмена опытом и полезного нетворкинга в кругу людей, которые развивают украинское производство и предпринимательство.

Спасибо всем, кто планировал быть с нами, за доверие, понимание и поддержку. Берегите себя и своих близких!

Команда GET Business Festival