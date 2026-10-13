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GET Business Festival переноситься на 2027 рік

GET Business Festival переноситься на 2027 рік
GET Business Festival переноситься на 2027 рік

Маємо важливе повідомлення для всіх, хто планував долучитися до GET Business Festival  25 листопада 2026 в Києві. 

Через поточну безпекову ситуацію в Україні та ускладнене пересування містом ми змушені перенести захід на 2027 рік.

Це рішення було непростим для нашої команди. Проте за нинішніх обставин для нас найважливіше — безпека всіх, хто стає частиною фестивалю: учасників, спікерів, партнерів, волонтерів, технічної команди. 

Усі, хто вже придбав квитки на GET Business Festival 2026, отримають повне повернення коштів. Менеджери бізнес/медіа бюро Економіка+ звʼяжуться з вами або ви можете звернутися до них напряму у зручний для вас спосіб:

Яна Роженок
📞 +38 (067) 223-01-79

Світлана Багінська
📞+38 (096) 836 94 09

📧 [email protected]

Про подальші оновлення та плани щодо проведення GET Business Festival у 2027 році ми повідомимо додатково. Віримо, що наша наступна зустріч стане нагодою для обміну досвідом та корисного нетворкінгу в колі людей, які розвивають українське виробництво й підприємництво.

Дякуємо всім, хто планував бути з нами, за довіру, розуміння й підтримку. Бережіть себе та своїх близьких!

Команда GET Business Festival

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