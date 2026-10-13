GET Business Festival переноситься на 2027 рік

Маємо важливе повідомлення для всіх, хто планував долучитися до GET Business Festival 25 листопада 2026 в Києві.

Через поточну безпекову ситуацію в Україні та ускладнене пересування містом ми змушені перенести захід на 2027 рік.

Це рішення було непростим для нашої команди. Проте за нинішніх обставин для нас найважливіше — безпека всіх, хто стає частиною фестивалю: учасників, спікерів, партнерів, волонтерів, технічної команди.

Усі, хто вже придбав квитки на GET Business Festival 2026, отримають повне повернення коштів. Менеджери бізнес/медіа бюро Економіка+ звʼяжуться з вами або ви можете звернутися до них напряму у зручний для вас спосіб:

Яна Роженок

📞 +38 (067) 223-01-79

Світлана Багінська

📞+38 (096) 836 94 09

📧 [email protected]

Про подальші оновлення та плани щодо проведення GET Business Festival у 2027 році ми повідомимо додатково. Віримо, що наша наступна зустріч стане нагодою для обміну досвідом та корисного нетворкінгу в колі людей, які розвивають українське виробництво й підприємництво.

Дякуємо всім, хто планував бути з нами, за довіру, розуміння й підтримку. Бережіть себе та своїх близьких!

Команда GET Business Festival