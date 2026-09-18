Инвестиции на €1 млрд: Зеленский рассказал о договоренностях на Карпатском саммите

На экономической части Карпатского саммита подготовили инвестиционные и торговые соглашения на 1 млрд евро.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, в экономической части саммита принимают участие около 550 представителей бизнеса из стран Карпатского региона. Кроме сделок на €1 млрд, участникам представили около 100 бизнес-проектов общей стоимостью около €40 млрд.

Зеленский отметил, что в ближайшие годы экономический рост Карпатского региона может быть вдвое выше среднего показателя по Европейскому Союзу.

Отдельно президент сообщил о работе над созданием на уровне ЕС специальной Карпатской макростратегии. По его словам, такой механизм должен способствовать привлечению дополнительного европейского финансирования для поддержки стран и общин Карпатского региона.

Еще одним направлением экономической части саммита стала энергетическая сохранность. По словам Зеленского, уже есть несколько подходящих проектов, для реализации которых планируется привлекать дополнительные ресурсы и инвестиции.

Президент подчеркнул, что речь идет не только о долгосрочных планах, но и о мерах, которые необходимо реализовывать уже сейчас.

О саммите

18 сентября в Ивано-Франковской области проходит Carpathian 8 Summit – первый саммит, объединивший все государства Карпатского региона.

Во время мероприятия Украина и ее европейские соседи положили начало новому формату C8 — Карпатской восьмерке. Участие в саммите принимают представители Украины, Румынии, Сербии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии.

Главные темы встречи – безопасность, энергетика, логистика, трансграничное экономическое сотрудничество и поддержка общин. Отдельно участники обсуждают экономические проекты и сотрудничество с ЕС.