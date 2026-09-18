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Інвестиції на €1 млрд: Зеленський розповів про домовленості на Карпатському саміті

Долари
На Карпатському саміті підготували угоди на €1 млрд / Depositphotos

На економічній частині Карпатського саміту підготували інвестиційні та торговельні угоди на €1 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами глави держави, в економічній частині саміту беруть участь близько 550 представників бізнесу з країн Карпатського регіону. Окрім угод на €1 млрд, учасникам представили майже 100 бізнес-проєктів загальною вартістю близько €40 млрд.

Зеленський зазначив, що в найближчі роки економічне зростання Карпатського регіону може бути вдвічі вищим за середній показник по Європейському Союзу.

Окремо президент повідомив про роботу над створенням на рівні ЄС спеціальної Карпатської макростратегії. За його словами, такий механізм має сприяти залученню додаткового європейського фінансування для підтримки країн і громад Карпатського регіону.

Ще одним напрямом економічної частини саміту стала енергетична безпека. За словами Зеленського, вже є кілька відповідних проєктів, для реалізації яких планують залучати додаткові ресурси та інвестиції.

Президент наголосив, що йдеться не лише про довгострокові плани, а й про заходи, які необхідно реалізовувати вже зараз.

Про саміт

18 вересня в Івано-Франківській області проходить Carpathian 8 Summit - перший саміт, який об'єднав усі держави Карпатського регіону.

Під час заходу Україна та її європейські сусіди започаткували новий формат C8 — Карпатську вісімку. Участь у саміті беруть представники України, Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини.

Головні теми зустрічі - безпека, енергетика, логістика, транскордонна економічна співпраця та підтримка громад. Окремо учасники обговорюють економічні проєкти та співпрацю з ЄС.

Автор:
Ольга Опенько

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