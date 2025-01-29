Инвестиции в будущее Украины французской компании Leroy Merlin

Более 200 тысяч объектов в Украине были разрушены или повреждены в результате боевых действий, и их с каждым днем все больше. Несмотря на сложные обстоятельства, восстановление уже началось благодаря государству и активному вкладу ответственного бизнеса. Одной из присоединившихся к восстановлению компаний является "Леруа Мерлен Украина". В октябре 2022 года компания основала фонд "Солидарность Leroy Merlin" (с 2024 года – Solidarity), который помогает обустраивать временные укрытия, восстанавливает разрушенное жилье и ремонтирует поврежденные объекты социальной инфраструктуры.

Восстановление социальной инфраструктуры

В 2024 году благотворительный фонд Solidarity присоединился к восстановлению, ремонту и обустройству 15 объектов социальной инфраструктуры в разных регионах Украины. Один из наиболее масштабных проектов – восстановление детского сада в Киеве, поврежденного обломками баллистической ракеты.

Фонд выделил шесть миллионов гривен на строительные материалы и ремонтные работы. Сотрудники благотворительного фонда и сети строительных гипермаркетов "Leroy Merlin Украина" лично в свои выходные приезжали в садик, чтобы собственноручно шпаклевать и грунтовать стены, красили и клеили обои. Уже через несколько недель сад возобновил работу.

Восстановление жилья

Усилиями команды Solidarity при поддержке партнеров в 2024 году восстановлено 16 многоэтажных домов, попавших под обстрелы. Один из таких объектов – многоквартирный дом в Одессе, поврежденный ракетой в июле 2023 года. Тогда без жилья остались полсотни жителей.

За восстановление дома взялась команда фонда Solidarity. Строители заново построили опорные конструкции третьего этажа, перекрытия и крышу. В целом фонд потратил на строительные материалы и ремонтные работы 3,54 миллиона гривен. И в мае 2024 года домой вернулись жильцы восстановленных квартир.

Восстановление дома в центре Одессы. Фото: пресс-служба "Леруа Мерлен Украина"

Благотворительный фонд Solidarity имеет опыт восстановления разрушенных домов в Буче и Ирпене. А также реализует проект "Модульные дома" в селах Мощун и Горенка Киевской области. Эта инициатива возвращает украинцам утраченное жилье, а также способствует поддержке экономики, ведь местный бизнес получает заказ и пополняет госбюджет.

Большие затраты ради нравственных ценностей

В 2024 году благотворительный фонд Solidarity реализовал более 30 проектов по восстановлению и обустройству поврежденных войной объектов и вернул крышу над головой почти десяти тысячам украинцев.

"За время полномасштабного вторжения наш благотворительный фонд Leroy Merlin Solidarity оказал помощь на восстановление более чем на 200 миллионов гривен. Это для нас принципиальная позиция: помощь в восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также частного жилья украинцев. Каждый из нас, из строительного бизнеса, должен делать максимум для того, чтобы отстроить страну и предоставить людям возможность жить лучше в собственном жилье", – отметила директор по омникомерции "Леруа Мерлен Украина" Надежда Ганулич-Манукян.

С начала полномасштабного вторжения французская компания Leroy Merlin охватила благотворительной помощью 134 тысяч украинцев.