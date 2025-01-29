Інвестиції в майбутнє України французької компанії Leroy Merlin

Понад 200 тисяч об’єктів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій, і їх щодень більше. Попри складні обставини відбудова вже розпочалася завдяки державі та активному внеску відповідального бізнесу. Однією з компаній, які долучилися до відновлення, є "Леруа Мерлен Україна". У жовтні 2022 року компанія заснувала фонд "Солідарність Leroy Merlin" (з 2024 року – Solidarity), який допомагає облаштовувати тимчасові прихистки, відновлює зруйноване житло та ремонтує пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури.

Відбудова соціальної інфраструктури

У 2024 році благодійний фонд Solidarity долучився до відбудови, ремонтів та облаштування 15 обʼєктів соціальної інфраструктури в різних регіонах України. Один із наймасштабніших проектів – відновлення дитячого садочка в Києві, пошкодженого уламками балістичної ракети.

Фонд виділив шість мільйонів гривень на будівельні матеріали та ремонтні роботи. Співробітники благодійного фонду та мережі будівельних гіпермаркетів "Leroy Merlin Україна" особисто у свої вихідні дні приїжджали у садочок, щоб власноруч шпаклювати та ґрунтувати стіни, фарбували та клеїли шпалери. Вже за кілька тижнів садочок відновив роботу.

Відбудова житла

Зусиллями команди Solidarity за підтримки партнерів у 2024 році відновлено 16 багатоповерхових будинків, які потрапили під обстріли. Один із таких обʼєктів – багатоквартирний будинок в Одесі, пошкоджений ракетою у липні 2023 року. Тоді без житла залишилися півсотні мешканців.

За відбудову будинку взялася команда фонду Solidarity. Будівельники наново звели опорні конструкції третього поверху, перекриття та дах. Загалом фонд витратив на будівельні матеріали та ремонтні роботи 3,54 мільйона гривень. І у травні 2024 року до будинку повернулися мешканці відновлених квартир.

Відновлення будинку у центрі Одеси. Фото: пресслужба "Леруа Мерлен Україна"

Благодійний фонд Solidarity має досвід відновлення зруйнованих домівок у Бучі та Ірпені. А також реалізує проект "Модульні будинки" у селах Мощун та Горенка на Київщині. Ця ініціатива повертає українцям втрачене житло, а також сприяє підтримці економіки, адже місцевий бізнес отримує замовлення і поповнює держбюджет.

Великі витрати заради моральних цінностей

У 2024 році благодійний фонд Solidarity реалізував понад 30 проектів з відбудови та облаштування пошкоджених війною обʼєктів та повернув дах над головою майже десяти тисячам українців.

"За час повномасштабного вторгнення наш благодійний фонд Leroy Merlin Solidarity надав допомоги для відбудови більш як на 200 мільйонів гривень. Це для нас принципова позиція: сприяння у відновленні соціальних та інфраструктурних об’єктів, а також приватного житла українців. Кожен із нас, з будівельного бізнесу, має робити максимум для того, щоб відбудувати країну та надати можливість людям жити краще у власному житлі" – зауважила директорка з омнікомерції "Леруа Мерлен Україна" Надія Гануліч-Манукян.

Від початку повномасштабного вторгнення французька компанія Leroy Merlin охопила благодійною допомогою 134 тисяч українців.