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Кабмин упростил оформление удостоверения для украинских моряков, в том числе за рубежом

Удостоверение моряка
Правительство обновило правила получения удостоверения моряка

18 июня Кабинет министров принял два важных решения, совершенствующих порядок оформления, выдачи и обмена удостоверений личности моряка. Эти нововведения предусматривают как процедурные и технологические изменения, так и создание условий для получения документов находящимися за рубежом украинскими моряками.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Прозрачность и защита данных

Одним из ключевых новшеств является Постановление "Об удостоверении личности моряка", которое создает условия для поэтапного перехода на современный документ – удостоверение с бесконтактным электронным носителем.

Это значительно усилит защиту персональных данных, упростит процедуру идентификации и обеспечит взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром. Администрация судоходства получит четкую процедуру выдачи удостоверений и определенную роль в этом процессе, что повысит прозрачность и контроль.

Дистанционное оформление документов за границей

Одобрение экспериментального проекта позволит украинским морякам за границей оформить или обменять удостоверение личности моряка дистанционно.

Для этого необходимо обратиться в "Сервисный центр морского и речного транспорта" в г. Варшава (Польша), который будет работать с такими заявлениями.

В министерстве добавили, что данная инициатива является последовательным шагом и очередным этапом на пути реформирования национальной системы подготовки и дипломирования моряков, которая должна сделать процесс более прозрачным и доступным как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, в "Дії" для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах.

Автор:
Татьяна Бессараб