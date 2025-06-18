Кабмін спростив оформлення посвідчення для українських моряків, зокрема за кордоном

18 червня, Кабінет міністрів ухвалив два важливі рішення, що вдосконалюють порядок оформлення, видачі та обміну посвідчень особи моряка. Ці нововведення передбачають як процедурні та технологічні зміни, так і створення умов для отримання документів українськими моряками, які перебувають за кордоном.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Прозорість та захист даних

Одним із ключових нововведень є Постанова "Про посвідчення особи моряка", яка створює умови для поетапного переходу на сучасний документ – посвідчення з безконтактним електронним носієм.

Це значно посилить захист персональних даних, спростить процедуру ідентифікації та забезпечить взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром. Адміністрація судноплавства отримає чітку процедуру видачі посвідчень та визначену роль у цьому процесі, що підвищить прозорість і контроль.

Дистанційне оформлення документів за кордоном

Схвалення експериментального проєкту, дозволить українським морякам за кордоном оформити чи обміняти посвідчення особи моряка дистанційно.

Для цього необхідно буде звернутися до "Сервісного центру морського та річкового транспорту" в м. Варшава (Польща), який працюватиме з такими заявами. Цей проєкт діятиме протягом двох років або до завершення воєнного стану.

В міністерстві додали, що дана ініціатива є послідовним кроком та черговим етапом на шляху реформування національної системи підготовки та дипломування моряків, яка має зробити процес прозорішим і доступнішим як в Україні, так і поза її межами.

Нагадаємо, в "Дії" для моряків рядового складу з'явилася можливість отримати кваліфікаційні документи, що підтверджують професійну підготовку та право працювати на суднах у національних та міжнародних водах.