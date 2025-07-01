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Как пчелы учат ИИ: движения в полете открывают новые горизонты искусственного интеллекта

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Новейшее открытие того, как пчелы используют движения в полете для чрезвычайно точного обучения и распознавания сложных визуальных шаблонов может стать поворотным моментом в разработке искусственного интеллекта нового поколения. Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании, проведенном Шеффилдским университетом.

Создав компьютерную модель – цифровой аналог мозга пчелы, – исследователи обнаружили, как телодвижения во время полета формируют визуальный вход и генерируют уникальные электрические сигналы в мозге. Эти движения создают нейронные импульсы, позволяющие пчелам легко и эффективно распознавать предполагаемые признаки мира вокруг. Благодаря этой способности пчелы демонстрируют поразительную точность в обучении и распознавании сложных визуальных узоров в полете, например таких, как лепестки цветка.

Модель не только углубляет понимание того, как пчелы учатся и распознают сложные узоры через движение, но открывает путь к созданию нового поколения искусственного интеллекта. Она доказывает, что будущие работы могут быть более умными и эффективными, используя движение для сбора информации, вместо того чтобы полагаться на вычислительные мощности.

Профессор Джеймс Маршалл, директор Центра машинного интеллекта Шеффилдского университета и ведущий автор исследования, отметил: "В этом исследовании мы успешно продемонстрировали, что даже малейшие мозги могут использовать движение для восприятия и понимания окружающего мира. Это доказывает, что небольшая, но эффективная система – хоть и результаты миллионов – хотя и результат миллионов считали раньше. Использование лучших естественных решений для интеллекта открывает новые возможности для ИИ следующего поколения – от робототехники до автопилотов и систем обучения в реальной среде .

Исследование, являющееся совместной работой с Лондонским университетом королевы Марии (Queen Mary University of London), опубликовано в журнале eLife. Оно основывается на предыдущих работах команды, посвященных тому, как пчелы используют так называемое активное видение – процесс, при котором движения помогают собирать и обрабатывать визуальную информацию. Если раньше исследователи просто наблюдали, как пчелы осматривают узоры во время полета, то теперь они погрузились в то, как мозг управляет этим поведением.

Хотя давно известно, что пчелы способны обучаться сложным визуальным шаблонам – например, даже различать человеческие лица – новое исследование открывает, как эти опылители с невероятной простотой ориентируются в мире.

Доктор ГаДи МаБоуди (HaDi MaBouDi), ведущий автор исследования, объяснил:  предыдущей работе мы были увлечены открытием того, что пчелы используют разумное сканирование для решения визуальных задач. Но тогда мы только знали, что они делают – теперь мы узнали, как. Наша модель мозга пчелы показывает, что ее нейронные цепи оптимизированы для обработки зрительной информации не изолированно, а через активное взаимодействие с движениями при полете в природной среде" .

По его словам, это подтверждает теорию, что интеллект возникает не только из мозга, а из того, как мозг, тело и среда работают вместе. Мы узнали, что пчелы, даже имея мозг размером с семена кунжута, не просто видят мир – они формируют то, что видят, благодаря своим движениям. Это отличный пример того, как действия и восприятия глубоко переплетены для решения сложных задач с минимальными ресурсами. Это имеет огромное значение как для биологии, так и для искусственного интеллекта", – добавил МаБоуди.

Модель показывает, что нейроны пчелы постепенно настраиваются на определенные направления и движения, адаптируясь через многократное восприятие разных стимулов. При этом им не нужно создавать ассоциации или получать подкрепления достаточно просто наблюдать во время полета. Это делает мозг очень эффективным: для распознавания образов требуется лишь несколько активных нейронов, что экономит как энергию, так и вычислительные ресурсы.

Чтобы проверить точность модели, ее протестировали на тех же визуальных задачах, с которыми сталкиваются реальные пчелы. В ключевом эксперименте модели предложили распознать знак "плюс" и знак умножения "×" . Модель гораздо лучше справлялась с задачей, когда имитировала поведение настоящих пчел – сканировала лишь нижнюю часть изображений, как это было зафиксировано в предыдущем исследовании команды.

Автор:
Кейт Щеглова