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Як бджоли навчають ШІ: рухи в польоті відкривають нові горизонти штучного інтелекту

Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Новітнє відкриття того, як бджоли використовують рухи в польоті для надзвичайно точного навчання та розпізнавання складних візуальних шаблонів, може стати поворотним моментом у розробці штучного інтелекту нового покоління. Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні, проведеному Шеффілдським університетом.

Створивши комп’ютерну модель – цифровий аналог мозку бджоли, – дослідники виявили, як рухи тіла під час польоту формують візуальний вхід і генерують унікальні електричні сигнали в мозку. Ці рухи створюють нейронні імпульси, які дозволяють бджолам легко й ефективно розпізнавати передбачувані ознаки світу навколо. Завдяки цій здатності бджоли демонструють вражаючу точність у навчанні та розпізнаванні складних візуальних візерунків у польоті, наприклад, таких, як пелюстки квітки.

Модель не лише поглиблює розуміння того, як бджоли навчаються та розпізнають складні візерунки через рух, а й відкриває шлях до створення нового покоління штучного інтелекту. Вона доводить, що майбутні роботи можуть бути розумнішими й ефективнішими, використовуючи рух для збору інформації, замість того щоб покладатися на обчислювальні потужності.

Професор Джеймс Маршалл, директор Центру машинного інтелекту Шеффілдського університету та провідний автор дослідження, зазначив: "У цьому дослідженні ми успішно продемонстрували, що навіть найменші мозки можуть використовувати рух для сприйняття та розуміння навколишнього світу. Це доводить, що невелика, але ефективна система – хоч і результат мільйонів років еволюції – здатна виконувати набагато складніші обчислення, ніж ми вважали раніше. Використання найкращих природних рішень для інтелекту відкриває нові можливості для ШІ наступного покоління – від робототехніки до автопілотів і систем навчання в реальному середовищі".

Дослідження, яке є спільною роботою з Лондонським університетом королеви Марії (Queen Mary University of London), опубліковано в журналі eLife. Воно ґрунтується на попередніх роботах команди, присвячених тому, як бджоли використовують так зване активне бачення – процес, за якого рухи допомагають збирати й обробляти візуальну інформацію. Якщо раніше дослідники просто спостерігали, як бджоли оглядають візерунки під час польоту, то тепер вони занурилися в те, як саме мозок керує цією поведінкою.

Хоча давно відомо, що бджоли здатні навчатися складним візуальним шаблонам – наприклад, навіть розрізняти людські обличчя, – нове дослідження відкриває, як ці запилювачі з неймовірною простотою орієнтуються у світі.

Доктор ГаДі МаБоуді (HaDi MaBouDi), провідний автор дослідження, пояснив: "У попередній роботі ми були захоплені відкриттям того, що бджоли використовують розумне сканування для вирішення візуальних задач. Але тоді ми лише знали, що вони роблять – тепер ми дізналися, як. Наша модель мозку бджоли демонструє, що її нейронні ланцюги оптимізовані для обробки зорової інформації не ізольовано, а через активну взаємодію з рухами під час польоту в природному середовищі".

За його словами, це підтверджує теорію, що інтелект виникає не лише з мозку, а з того, як мозок, тіло і середовище працюють разом. "Ми дізналися, що бджоли, навіть маючи мозок розміром з насінину кунжуту, не просто бачать світ – вони формують те, що бачать, завдяки своїм рухам. Це чудовий приклад того, як дії та сприйняття глибоко переплетені для вирішення складних завдань з мінімальними ресурсами. Це має величезне значення як для біології, так і для штучного інтелекту", – додав МаБоуді.

Модель показує, що нейрони бджоли поступово налаштовуються на певні напрямки й рухи, адаптуючись через багаторазове сприйняття різних стимулів. При цьому їм не потрібно створювати асоціації чи отримувати підкріплення – достатньо просто спостерігати під час польоту. Це робить мозок надзвичайно ефективним: для розпізнавання образів потрібно лише кілька активних нейронів, що економить як енергію, так і обчислювальні ресурси.

Щоб перевірити точність моделі, її протестували на тих самих візуальних завданнях, з якими стикаються реальні бджоли. У ключовому експерименті моделі запропонували розпізнати знак "плюс" і знак множення "×". Модель значно краще справлялася з завданням, коли імітувала поведінку справжніх бджіл – сканувала лише нижню частину зображень, як це було зафіксовано в попередньому дослідженні команди.

Автор:
Кейт Щеглова