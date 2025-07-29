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Как сэкономить время и силы при покупке авто из США

Покупка автомобиля в США – это отличная возможность приобрести качественную машину по выгодной цене
Покупка автомобиля в США – это отличная возможность приобрести качественную машину по выгодной цене

Покупка автомобиля в штатах — это отличная возможность приобрести качественную машину по выгодной цене. Однако процесс может показаться сложным и трудоемким, особенно если вы сталкиваетесь с подобным впервые. От поиска подходящей модели до доставки и растаможки — каждый этап требует знаний и внимания к деталям.

К счастью, с правильным подходом и поддержкой профессионалов, вы можете значительно упростить этот процесс, сэкономив время, силы и нервы. Выбрав авто из США от Factum Auto, вы сможете получить гарантированный результат, не тратя при этом лишнего времени и сил.

Рынок автомобилей в США перенасыщен, что позволяет найти машины в отличном техническом состоянии по ценам, значительно ниже, чем на украинском вторичном рынке (в среднем, на 30-40% дешевле).

Однако сам процесс покупки подразумевает множество этапов:

  • Выбор автомобиля;
  • Участие в аукционах;
  • Проверка истории;
  • Организация доставки;
  • Таможенное оформление;
  • Ремонт;
  • Постановка на учет.

Без правильного подхода эти шаги могут занять месяцы и вызвать стресс из-за необходимости координировать действия, самому разбираться в документации, не говоря уже про такие риски, как покупка "утопленника" или авто с серьезными повреждениями, которые обнаружатся только во время ремонта.

Фото 2 — Как сэкономить время и силы при покупке авто из США

Чтобы сэкономить время и силы, важно доверить процесс профессионалам, которые знают все нюансы и могут предложить комплексное решение "под ключ". Factum Auto разработала платформу, которая упрощает каждый этап покупки, делая процесс прозрачным, безопасным и удобным.

Этапы покупки авто из США с минимальными затратами времени

1. Используйте платформу для быстрого подбора авто

  • Вместо того чтобы самостоятельно просматривать тысячи лотов на аукционах, таких как Copart, IAAI или Manheim, доверьте подбор профессионалам. Платформа Factum Auto позволяет быстро найти автомобиль, соответствующий вашим предпочтениям и бюджету.

2. Проверка истории

  • Одна из самых больших ошибок при покупке авто из США — это игнорирование проверки истории автомобиля. Factum Auto берет на себя эту задачу, проводя тщательную проверку каждого автомобиля. Специалисты компании анализируют данные о пробеге, количестве владельцев, истории ДТП и сервисного обслуживания. Если есть сомнения в состоянии авто, Factum Auto может отправить эксперта на площадку аукциона для дополнительного осмотра.

3. Прозрачный расчет стоимости "под ключ"

  • Многие покупатели сталкиваются с неприятными сюрпризами, когда стоимость ремонта или доставки оказывается выше, чем ожидалось. Чтобы избежать этого, Factum Auto предоставляет детализированный расчет стоимости еще до покупки автомобиля. В расчет включаются все расходы: цена на аукционе, аукционные сборы, доставка, таможенные платежи, налоги и оценка ремонта (всего 14 параметров расходов).

4. Логистика и таможенное оформление

  • Организация доставки авто из США в Украину — это один из самых трудоемких этапов. Вам нужно координировать транспортировку из американского порта, морской фрахт, доставку автовозом в Украину, а также разбираться с таможенными процедурами. Factum Auto берет на себя всю логистику, включая работу с собственной транспортной компанией в США (Operator-EX Inc.).

5. Ремонт в Украине

  • Ремонт автомобиля — еще одна область, где можно сэкономить время и силы. Factum Auto имеет собственный технический отдел, который точно рассчитывает стоимость ремонта на основе реальных цен запчастей и ставок СТО. Вы получаете подробную детализацию расходов, которая помогает спланировать бюджет и избежать переплат.
Фото 3 — Как сэкономить время и силы при покупке авто из США

С Factum Auto вы можете сэкономить время на каждом этапе — от подбора автомобиля до его доставки и растаможки. Прозрачные расчеты, профессиональная поддержка и комплексный подход "под ключ" делают покупку удобной и безопасной.