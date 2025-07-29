Як заощадити час і сили при купівлі авто з США

Купівля автомобіля в США — це чудова можливість придбати якісну машину за вигідною ціною. Однак процес може здатися складним і трудомістким, особливо якщо ви стикаєтеся з подібним вперше. Від пошуку відповідної моделі до доставки та розмитнення — кожен етап вимагає знань і уваги до деталей.

На щастя, з правильним підходом і підтримкою професіоналів, ви можете значно спростити цей процес, заощадивши час, сили і нерви. Обравши авто з США від Factum Auto, ви зможете отримати гарантований результат, не витрачаючи при цьому зайвого часу і сил.

Ринок автомобілів у США перенасичений, що дозволяє знайти машини у відмінному технічному стані за цінами, значно нижчими, ніж на українському вторинному ринку (в середньому, на 30-40% дешевше).

Однак сам процес покупки передбачає безліч етапів:

Вибір автомобіля;

Участь в аукціонах;

Перевірка історії;

Організація доставки;

Митне оформлення;

Ремонт;

Постановка на облік.

Без правильного підходу ці кроки можуть зайняти місяці і викликати стрес через необхідність координувати дії, самому розбиратися в документації, не кажучи вже про такі ризики, як покупка "утопленника" або авто з серйозними пошкодженнями, які виявляться тільки під час ремонту.

Щоб заощадити час і сили, важливо довірити процес професіоналам, які знають всі нюанси і можуть запропонувати комплексне рішення "під ключ". Factum Auto розробила платформу, яка спрощує кожен етап покупки, роблячи процес прозорим, безпечним і зручним.

Етапи купівлі авто з США з мінімальними витратами часу

1. Використовуйте платформу для швидкого підбору авто

Замість того щоб самостійно переглядати тисячі лотів на аукціонах, таких як Copart, IAAI або Manheim, довірте підбір професіоналам. Платформа Factum Auto дозволяє швидко знайти автомобіль, що відповідає вашим вподобанням і бюджету.

2. Перевірка історії

Одна з найбільших помилок при купівлі авто з США — це ігнорування перевірки історії автомобіля. Factum Auto бере на себе це завдання, проводячи ретельну перевірку кожного автомобіля. Фахівці компанії аналізують дані про пробіг, кількість власників, історію ДТП і сервісного обслуговування. Якщо є сумніви щодо стану авто, Factum Auto може відправити експерта на майданчик аукціону для додаткового огляду.

3. Прозорий розрахунок вартості "під ключ"

Багато покупців стикаються з неприємними сюрпризами, коли вартість ремонту або доставки виявляється вищою, ніж очікувалося. Щоб уникнути цього, Factum Auto надає детальний розрахунок вартості ще до покупки автомобіля. У розрахунок включаються всі витрати: ціна на аукціоні, аукціонні збори, доставка, митні платежі, податки та оцінка ремонту (всього 14 параметрів витрат).

4. Логістика та митне оформлення

Організація доставки авто з США в Україну — це один з найбільш трудомістких етапів. Вам потрібно координувати транспортування з американського порту, морський фрахт, доставку автовозом в Україну, а також розбиратися з митними процедурами. Factum Auto бере на себе всю логістику, включаючи роботу з власною транспортною компанією в США (Operator-EX Inc.).

5. Ремонт в Україні

Ремонт автомобіля — ще одна сфера, де можна заощадити час і сили. Factum Auto має власний технічний відділ, який точно розраховує вартість ремонту на основі реальних цін запчастин і ставок СТО. Ви отримуєте детальний розрахунок витрат, який допомагає спланувати бюджет і уникнути переплат.

З Factum Auto ви можете заощадити час на кожному етапі - від підбору автомобіля до його доставки та розмитнення. Прозорі розрахунки, професійна підтримка та комплексний підхід "під ключ" роблять покупку зручною та безпечною.