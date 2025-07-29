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Як заощадити час і сили при купівлі авто з США

Купівля автомобіля в США — це чудова можливість придбати якісну машину за вигідною ціною
Купівля автомобіля в США — це чудова можливість придбати якісну машину за вигідною ціною

Купівля автомобіля в США — це чудова можливість придбати якісну машину за вигідною ціною. Однак процес може здатися складним і трудомістким, особливо якщо ви стикаєтеся з подібним вперше. Від пошуку відповідної моделі до доставки та розмитнення — кожен етап вимагає знань і уваги до деталей.

На щастя, з правильним підходом і підтримкою професіоналів, ви можете значно спростити цей процес, заощадивши час, сили і нерви. Обравши авто з США від Factum Auto, ви зможете отримати гарантований результат, не витрачаючи при цьому зайвого часу і сил.

Ринок автомобілів у США перенасичений, що дозволяє знайти машини у відмінному технічному стані за цінами, значно нижчими, ніж на українському вторинному ринку (в середньому, на 30-40% дешевше).

Однак сам процес покупки передбачає безліч етапів:

  • Вибір автомобіля;
  • Участь в аукціонах;
  • Перевірка історії;
  • Організація доставки;
  • Митне оформлення;
  • Ремонт;
  • Постановка на облік.

Без правильного підходу ці кроки можуть зайняти місяці і викликати стрес через необхідність координувати дії, самому розбиратися в документації, не кажучи вже про такі ризики, як покупка "утопленника" або авто з серйозними пошкодженнями, які виявляться тільки під час ремонту.

Фото 2 — Як заощадити час і сили при купівлі авто з США

Щоб заощадити час і сили, важливо довірити процес професіоналам, які знають всі нюанси і можуть запропонувати комплексне рішення "під ключ". Factum Auto розробила платформу, яка спрощує кожен етап покупки, роблячи процес прозорим, безпечним і зручним.

Етапи купівлі авто з США з мінімальними витратами часу

1. Використовуйте платформу для швидкого підбору авто

  • Замість того щоб самостійно переглядати тисячі лотів на аукціонах, таких як Copart, IAAI або Manheim, довірте підбір професіоналам. Платформа Factum Auto дозволяє швидко знайти автомобіль, що відповідає вашим вподобанням і бюджету.

2. Перевірка історії

  • Одна з найбільших помилок при купівлі авто з США — це ігнорування перевірки історії автомобіля. Factum Auto бере на себе це завдання, проводячи ретельну перевірку кожного автомобіля. Фахівці компанії аналізують дані про пробіг, кількість власників, історію ДТП і сервісного обслуговування. Якщо є сумніви щодо стану авто, Factum Auto може відправити експерта на майданчик аукціону для додаткового огляду.

3. Прозорий розрахунок вартості "під ключ"

  • Багато покупців стикаються з неприємними сюрпризами, коли вартість ремонту або доставки виявляється вищою, ніж очікувалося. Щоб уникнути цього, Factum Auto надає детальний розрахунок вартості ще до покупки автомобіля. У розрахунок включаються всі витрати: ціна на аукціоні, аукціонні збори, доставка, митні платежі, податки та оцінка ремонту (всього 14 параметрів витрат).

4. Логістика та митне оформлення

  • Організація доставки авто з США в Україну — це один з найбільш трудомістких етапів. Вам потрібно координувати транспортування з американського порту, морський фрахт, доставку автовозом в Україну, а також розбиратися з митними процедурами. Factum Auto бере на себе всю логістику, включаючи роботу з власною транспортною компанією в США (Operator-EX Inc.).

5. Ремонт в Україні

  • Ремонт автомобіля — ще одна сфера, де можна заощадити час і сили. Factum Auto має власний технічний відділ, який точно розраховує вартість ремонту на основі реальних цін запчастин і ставок СТО. Ви отримуєте детальний розрахунок витрат, який допомагає спланувати бюджет і уникнути переплат.
Фото 3 — Як заощадити час і сили при купівлі авто з США

З Factum Auto ви можете заощадити час на кожному етапі - від підбору автомобіля до його доставки та розмитнення. Прозорі розрахунки, професійна підтримка та комплексний підхід "під ключ" роблять покупку зручною та безпечною.