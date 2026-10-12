Карта боевых действий в Украине на 12 октября 2026 года

Продолжается 1692-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 264 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 73 авиационных удара, во время которых сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8985 дронов-камикадзе и совершили 2468 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 51 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Толстодубово, Сопич, Уланово, Малушино, Рогизно, Кучеровка, Марчишина Буда, Потаповка, Ровно, Васильевка, Кружок, Стариковое, Яструбщина, Скиньковка, Сумской области; Лесковщина, Камень, Набережное Черниговской области. Авиаудар подверглись населенным пунктам Мхи и Ровно.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район скопления живой силы противника, артиллерийскую систему и пусковую площадку БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях агрессор нанес два авиационных удара, применив четыре КАБ, совершил 35 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались атаковать в сторону населенных пунктов Старица, Избицкое, Волчанские Хутора, Мел, Волоховское, Бузовое и Довгенькое.

На Купянском направлении враг 12 раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Кутьковки и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры 13 раз атаковали в сторону населенных пунктов Новое, Заречное, Колодцы, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил одну атаку в районе Ямполя.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 32 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Осикового, Николаяполья, Новопавловки, Райского, Торецкого, Грузского, Владимировки и Маяка.

Тридцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белозерское, Черниговка, Новый Донбасс, Свободное, Ганновка, Никоновровка, Шевченко, Сергеевка, Светлое, Васильевка и Новогришино.

На Александровском направлении враг пять раз штурмовал в сторону Январского и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Рождественское, Широкое, Терновое.

На Ореховском направлении враг трижды пытался атаковать в сторону Павловки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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