- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1692 добу повномасштабної війни становлять 1 554 310 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 554 310 (+1 470) осіб;
- танків – 12 410 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 25 527 (+6) од;
- артилерійських систем – 51 090 (+51) од;
- РСЗВ / MLRS – 2 209 (+4) од;
- засоби ППО – 1 703 (+2) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 2 927 (+3) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 559 873 (+1 416) од;
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 162 056 (+553) од;
- спеціальна техніка – 4 818 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.