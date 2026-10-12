Втрати ворога станом на 12 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1692 добу повномасштабної війни становлять 1 554 310 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 554 310 (+1 470) осіб;

танків – 12 410 (+2) од;

бойових броньованих машин – 25 527 (+6) од;

артилерійських систем – 51 090 (+51) од;

РСЗВ / MLRS – 2 209 (+4) од;

засоби ППО – 1 703 (+2) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 927 (+3) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 559 873 (+1 416) од;

крилаті ракети – 5 126 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 162 056 (+553) од;

спеціальна техніка – 4 818 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.