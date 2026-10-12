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Втрати ворога станом на 12 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1692 добу повномасштабної війни становлять 1 554 310 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 554 310 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 410 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 25 527 (+6) од;
  • артилерійських систем – 51 090 (+51) од;
  • РСЗВ / MLRS – 2 209 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 703 (+2) од;
  • літаків – 443 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 927 (+3) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 559 873 (+1 416) од;
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 162 056 (+553) од;
  • спеціальна техніка – 4 818 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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