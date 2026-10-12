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Потери врага по состоянию на 12 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1692 сутки полномасштабной войны составляют 1 554 310 человек.
Потери России в войне на 12 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 октября потеряла:
- личного состава – около 1 554 310 (+1 470) человек;
- танков – 12 410 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 527 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 51 090 (+51) ед;
- РСЗО/MLRS – 2 209 (+4) ед;
- средства ПВО – 1 703 (+2) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 2 927 (+3) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 559 873 (+1 416) ед;
- крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 162 056 (+553) ед;
- специальная техника – 4 818 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 89 враждебных БпЛА типа Shahed (55 из них – реактивные), гербер и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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