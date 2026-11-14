Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2026 года

Продолжается 1725-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 273 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 64 авиационных удара, во время которых сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 4844 дрона-камикадзе и совершили 2117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Павловка, Бессалевка, Кореньок, Писаревка, Товстодубово, Ободы, Бачевск, Хотинь, Ястребщина, Кондратовка, Уланово, Лужки, Шпиль, Нескучное, Волфине, Юнаковка, Закидка, Андреевка, Кучеровка, Атинское, Рогизно, Отруба, Мирополье, Искрисковщина, Марьино, Новая Сечь, Малушино, Дорошевка, Малая Рыбица Сумской области. Авиаудара потерпел населенный пункт Спасское.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток агрессор нанес четырех авиационных ударов, применив восемь КАБ, и осуществил 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Старица, Анищине и в сторону населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты провели одно штурмовое действие, атакуя в сторону Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили 15 атак вблизи Грековки и в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Дружелюбовка, Зеленая Долина, Лиман.

На Славянском направлении противник совершил шесть атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка и в сторону Ореховатки.

На Краматорском направлении противник однажды атаковал вблизи Николаевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 11 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населённых пунктов Константиновка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Николайполья, Новопавловка.

Сорок семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Свободное, Новый Донбасс, Водянское, Доброполье, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодец, Ганновка, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении враг трижды штурмовал в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться у Верхней Терсы, Малой Токмачки, Белогорья и в сторону населенных пунктов Егоровка, Копани, Горке.

На Ореховском направлении оккупанты провели восемь атак в сторону Новоандреевки, Юрковки, Павловки, Новояковловки и в районе Степногорска.

В Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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