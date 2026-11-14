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Втрати ворога станом на 14 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1710 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1725 добу повномасштабної війни становлять 1 620 630 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:
- Особовий склад близько 1 620 630 (+1 710) осіб,
- Танки: 12 478 (+6),
- Бойові броньовані машини: 25 750 (+19),
- Артилерійські системи: 52 355 (+33),
- РСЗВ: 2 273 (+2),
- Засоби ППО: 1 756,
- Літаки: 452,
- Гелікоптери: 356,
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 140 (+4),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 531 (+448),
- Крилаті ракети: 5 196,
- Кораблі та катери: 35,
- Підводні човни: 2,
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 609 (+302),
- Спеціальна техніка: 4 905
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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