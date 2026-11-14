Втрати ворога станом на 14 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1710 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1725 добу повномасштабної війни становлять 1 620 630 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:

Особовий склад близько 1 620 630 (+1 710) осіб,

Танки: 12 478 (+6),

Бойові броньовані машини: 25 750 (+19),

Артилерійські системи: 52 355 (+33),

РСЗВ: 2 273 (+2),

Засоби ППО: 1 756,

Літаки: 452,

Гелікоптери: 356,

Наземні робототехнічні комплекси: 3 140 (+4),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 531 (+448),

Крилаті ракети: 5 196,

Кораблі та катери: 35,

Підводні човни: 2,

Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 609 (+302),

Спеціальна техніка: 4 905

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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