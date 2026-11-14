Потери врага по состоянию на 14 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1710 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1725 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 620 630 человек.

Потери России в войне на 14 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 ноября потеряла:

Личный состав около 1 620 630 (+1 710) человек,

Танки: 12 478 (+6),

Боевые бронированные машины: 25 750 (+19),

Артиллерийские системы: 52 355 (+33),

РСЗО: 2 273 (+2),

Средства ПВО: 1 756,

Самолеты: 452,

Вертолеты: 356,

Наземные робототехнические комплексы: 3 140 (+4),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 607 531 (+448),

Крылатые ракеты: 5 196,

Корабли и катера: 35,

Подводные лодки: 2,

Автомобильная техника и автоцистерны: 174 609 (+302),

Специальная техника: 4 905

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 81 вражеский БпЛА типа Shahed (52 из них - реактивные), герберы, дронов других типов, также несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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