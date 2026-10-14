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Карта боевых действий в Украине на 14 октября 2026 года
Продолжается 1694-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 октября 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный и 87 авиационных ударов, в том числе сбросил 283 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9393 дрона-камикадзе и совершили 2780 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Писаревка, Кореньок, Фотовиж, Хотинь, Садки, Малая Корчаковка, Иволжанское, Юнаковка, Храповщина и Могрица. Авиационный удар потерпел район Васильевки.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили две артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.
На Северо-Слобожанском направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Суходола, Толстодубового, Малой Слободки, Рыжевки, Малой Корчаковки и Волфиного.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 16 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Избицкого, Волчанских Хуторов, Волоховки, Ольховатки и Рыбалкиного.
На Лиманском направлении наши защитники отразили семь атак в районах Дибровы, Лимана и Заречного.
На Славянском направлении захватчики совершили восемь атак в районах Кривой Луки, Ямполя и Николаевки.
На Краматорском направлении прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Роскошного, Новоселовки, Осикового, Ильиновки, Николайполья и Долгой Балки.
Наибольшее количество наступательных действий было зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 39 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также в сторону Свободного, Кучерового Яра, Софиевки, Петровки, Золотого Колодца, Доброполья, Нового Донбасса, Черниговки, Родинского, Новоалександровки, Мирного, Удачного и Муравки.
На Гуляйпольском направлении отражены десять атак захватчиков в районах Долинки, Рождественской и Горькой.
На Купянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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