Карта боевых действий в Украине на 14 октября 2026 года

Продолжается 1694-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 87 авиационных ударов, в том числе сбросил 283 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9393 дрона-камикадзе и совершили 2780 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Писаревка, Кореньок, Фотовиж, Хотинь, Садки, Малая Корчаковка, Иволжанское, Юнаковка, Храповщина и Могрица. Авиационный удар потерпел район Васильевки.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили две артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Суходола, Толстодубового, Малой Слободки, Рыжевки, Малой Корчаковки и Волфиного.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 16 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Избицкого, Волчанских Хуторов, Волоховки, Ольховатки и Рыбалкиного.

На Лиманском направлении наши защитники отразили семь атак в районах Дибровы, Лимана и Заречного.

На Славянском направлении захватчики совершили восемь атак в районах Кривой Луки, Ямполя и Николаевки.

На Краматорском направлении прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Роскошного, Новоселовки, Осикового, Ильиновки, Николайполья и Долгой Балки.

Наибольшее количество наступательных действий было зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 39 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также в сторону Свободного, Кучерового Яра, Софиевки, Петровки, Золотого Колодца, Доброполья, Нового Донбасса, Черниговки, Родинского, Новоалександровки, Мирного, Удачного и Муравки.

На Гуляйпольском направлении отражены десять атак захватчиков в районах Долинки, Рождественской и Горькой.

На Купянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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